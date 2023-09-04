Что будет с организмом, если есть авокадо каждый день

Уменьшится уровень холестерина

Авокадо полон полезных мононенасыщенных жиров, которые помогают худеть, а еще регулируют баланс холестерина, снижая уровень "плохого" и повышая "хорошего". Поэтому, если съедать авокадо каждый день, ваше сердце и сосуды будут под надежной защитой.

Улучшится пищеварение

В авокадо очень много клетчатки: в небольшом плоде содержится 10 грамм, это почти половина суточной нормы. Клетчатка не только необходима для нормальной работы пищеварительной системы, но также помогает нам дольше сохранять чувство сытости и поддерживать идеальную фигуру.

Иммунитет станет крепче

В авокадо много витаминов группы В, которые помогают бороться с инфекциями, а также витаминов С и Е, природных антиоксидантов, предотвращающих развитие рака. Кроме того, в авокадо содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые предотвращают развитие катаракты и дегенерации желтого пятна в организме.

Улучшится сон

Магний, которого также очень много в авокадо, настоящее тайное оружие в борьбе со стрессом. Если вы не можете заснуть или часто просыпаетесь по ночам, съедайте вечером немного авокадо - в виде салата или соуса.

Кожа станет молодой и свежей

Витамины и мононенасыщенные жиры, которыми наполнено авокадо, поддерживают молодость и упругость кожи, а также придают блеск волосам.

Кому нельзя есть авокадо

Нежелательно есть авокадо во время беременности и кормления грудью. Это может уменьшить выработку молока. Если кормящая мама потребляет авокадо в больших количествах, у ребенка может быть расстройство желудка.

Людям с повышенной чувствительностью желудка следует избегать употребления авокадо. Вы можете почувствовать тошноту, боль в животе и тяжесть желудка. Чрезмерное потребление авокадо может привести к запору из-за высокого содержания клетчатки.

Если ваш организм склонен к аллергии, вам также нужно исключить этот продукт из рациона. Симптомами аллергической реакции на авокадо являются зуд, покраснение кожи и экзема.

Авокадо содержит множество калорий. Поэтому если вы на диете, то есть его каждый день нельзя. Высокая калорийность продукта объясняется его полезными жирами. Однако фрукт не повышает уровень сахара, поскольку содержит очень мало углеводов.