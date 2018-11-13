В Днепре известная балерина упала со сцены: подробности инцидента (фото)

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Елена Салтыкова исполняла одну из главных ролей в спектакле "Спящая красавица"

В Днепре во время спектакля известная украинская балерина Елена Салтыкова упала со сцены в оркестровую яму с трехметровой высоты. На помощь ей пришли работники и неравнодушные зрители театра.

"Ее вынесли на спинальных носилках и с шейным воротником. "Скорая" отвезла ее в областную больницу имени Мечникова. Девушка была в сознании и держалась, как боец", - рассказала журналистам пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева.

Елена Салтыкова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

После небольшого антракта спектакль продолжился несмотря на происшествие. Упавшую актрису заменила другая балерину.

Как сообщает сайт 49000.com.ua, девушка играла одну из главных ролей в спектакле "Спящая красавица".

Елена Салтыкова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

По предварительной информации, у Елены диагностировали ушибы голени. По словам врачей, причин для госпитализации не было и через несколько дней девушка уже может вернуться к работе.

Елена Салтыкова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

Как стало известно, Салтыкова родом из Днепра. Ранее работала в местном театре оперы и балета. Недавно переехала на работу в столицу и пополнила ряды киевского модерн-балета легендарного Раду Поклитару.

Елена Салтыкова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

Напомним, мы писали о том, что во время концерта в Луцке лидер украинской группы "Фиолет" провалился под сцену.

Ранее Народная артистка Украины и прима-балерина Екатерина Кухар рассказывала о жесткой конкуренции в сфере балета.

Видео: РБК-Украина