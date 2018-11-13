У Дніпрі відома балерина впала зі сцени: подробиці інциденту (фото)

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Олена Салтикова виконувала одну з головних ролей у виставі "Спляча красуня"

В Дніпрі під час вистави відома українська балерина Олена Салтикова впала зі сцени в оркестрову яму з триметрової висоти. Їй на допомогу прийшли працівники та небайдужі глядачі театру.

"Її винесли на спінальних ношах і з шийним коміром. "Швидка" відвезла її в обласну лікарню імені Мечникова. Дівчина була в свідомості і трималася, як боєць", - розповіла журналістам прес-секретар ДСНС Дар'я Гречищева.

Олена Салтикова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

Після невеликого антракту спектакль продовжився незважаючи на подію. Травмовану актрису замінила інша балерина.

Як повідомляє сайт 49000.com.ua, дівчина грала одну з головних ролей у виставі "Спляча красуня".

Олена Салтикова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

За попередньою інформацією, у Олени діагностували забиття гомілки. За словами лікарів, причин для госпіталізації не було і через кілька днів дівчина вже може повернутися до роботи.

Олена Салтикова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

Як стало відомо, Салтикова родом з Дніпра. Раніше працювала в місцевому театрі опери і балету. Недавно переїхала на роботу в столицю і поповнила ряди київського модерн-балету легендарного Раду Поклітару.

Олена Салтикова (фото: facebook.com/lena.saltykova.1)

Нагадаємо, ми писали про те, що під час концерту в Луцьку лідер українського гурту "Фіолет" провалився під сцену.

Раніше Народна артистка України і прима-балерина Катерина Кухар розповідала про жорстку конкуренцію у сфері балету.

Відео: РБК-Україна