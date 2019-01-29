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В Бердянске из-за крупной аварии полгорода осталось без воды - все подробности

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 10:05
В Бердянске из-за крупной аварии полгорода осталось без воды - все подробности
Коллаж РБК-Украина

Деньги для ликвидации последствий аварии будут выделяться из городского бюджета

В Бердянске из-за аварии на коллекторе полгорода осталось без воды. Подробности инцидента и где 29 января не будут работать учебные заведения сообщает информационный портал 061.ua.

Как известно, 27 января произошла авария с обвалом на магистральном канализационном коллекторе, который транспортирует до 80% стоков всего города. Ночью аварийная служба КП "Бердянскводоканал" начала ремонтные работы по ул. Мелитопольское шоссе, в районе остановки "Спорткомплекс".

В среду школы и детские сады в нижней и верхней части города будут закрыты. Также не принимают детей все учебные заведения в центре города - школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают БМЛ, школа №20 и детский сад №35, на Слободке - школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта - школа №4 и садик №27. В нагорной части - школа №3, №5, гимназия №2, ДОУ №20 и 40. В остальных микрорайонах проблемы с водоснабжением отсутствуют.

Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода Д = 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Коммунальщики говорят, проводить работы сложно, в том числе, из-за того, что коллектор расположен на глубине 5 метров.

Машины ГСЧС доставили в город уже около 42000 литров воды. Кроме того, присоединились к обеспечению технической водой бердянцев морские пехотинцы, пограничники и Нацгвардия.

Деньги для ликвидации последствий аварии на коллекторе будут выделяться из городского бюджета Бердянска. Сейчас специалисты оценивают необходимый объем работ, а коммунальщики рассматривают возможность прочистки обрушенного участка коллектора и восстановление подачи воды в систему водоснабжения города.

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