Безумная страна: Комаровский уговаривал родителей уехать из Украины

Доктор Комаровский выступает за доступ к обезболивающим для больных раком

Доктор Комаровский рассказал о принятии в своей жизни важных решений и признался, что уговаривал больных онкологией родителей уехать из Украины. Известный педиатр и телеведущий в интервью "Vласть vs Vлащенко" не сдерживая эмоции подчеркнул, что из-за подобного недуга и проблем с доступом к обезболивающим многие граждане нашей страны решаются на суициды, потому что не в силах терпеть боль. Соответствующее видео опубликовано на YouTube в открытом доступе.

Успешный врач отметил, что ему приходилось с собой бороться, когда требовалось круто менять жизнь. В частности, менять отделение реанимации, уйти из государственной медицины в "самостоятельное плавание", принять решение о создании клиники доктора Комаровского.

"Все эти решения принимаются дома, и ты понимаешь, что тебе никто не подскажет и не поможет", - добавил он.

Говоря о самом страшном решении, Евгений Комаровский указал, что уговаривал своих маму и папу уехать из Украины.

"И ты прекрасно понимаешь, что если с ними что-нибуть случится, ты будешь унижаться, выпрашивая наркотик", - сказал доктор.

Он вспомнил, что когда встречал своих родителей из Германии - они приехали на месяц - то посмотрел на своего папу и понял, что ему осталось жить всего несколько дней. Евгений показал УЗИ своему другу, и он говорит - там все в метастазах.

"И я маме сказал - увози его скорее. Потому что он будет умирать здесь, и я буду выпрашивать наркотики. И я не смог быть рядом со своим отцом, когда он умирал, потому что в этой безумной беспредельной стране люди кончают жизнь самоубийством, потому что не могут терпеть боль. Понимаете? И наши министр здравоохранения не может договориться с министром внутренних дел, чтобы онкобольные перестали унижаться и выпрашивать наркотик", - эмоционально рассказал Комаровский.

Он добавил, что постоянно указывает на эту проблему:

"Я ору на всю страну, многократно. Каждый третий из вас, кто нас смотрит, от рака умрет. Каждый третий - это статистика. И умирая вы будете орать, выпрашивая обезболивающее. Неужели вы не можете подумать о своей жизни? Выйти и попросить - спасите нас. Так не должно быть. Полиция не должна бегать за врачами, которые обезболивающие назначают. Вам есть за кем бегать и наркотики изымать".

Также Евгений рассказал, что его мать с онкологией приехала в Украину из Германии и встретилась с его другом онкологом. Он был поражен, когда женщина достала из сумочки капли с морфином и стала пить их.

"А как вы с этим проехали, Софья Михайловна? Если бы это увидели на таможне, вы бы в каталажке сидели", - вспомнил Комаровский.

Видео: YouTube / Vласть vs Vлащенко

Как сообщалось, ранее доктор Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа.

Также мы писали о том, что недавно Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Напомним, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун высказалась в поддержку легализации каннабиса для использования в медицинских и научных целях и призвала украинцев подписывать соответствующую петицию, зарегистрированную на сайте Верховной Рады.