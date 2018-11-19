Как в боевике: житель Киевской области застрелил магазинного вора на месте преступления

Правонарушитель имел проблемы с законом ранее
В Киеве мужчина застрелил вора на месте преступления. Преступником оказался человек, который ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений. Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.
В 3 часа ночи на мобильный телефон хозяина магазина Тетиевского района поступило смс-сообщение о том, что в магазине сработала сигнализация. Через несколько минут мужчина и его зять приехали в торговое заведение. Далее события начали разворачиваться стремительно быстро.
Навесной замок входной двери магазина был сорван. Поэтому владелец остался на дворе, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако, злодей достал еще одно оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ мужчина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу прямо в шею.
Однако, злодей достал еще одно оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ мужчина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу прямо в шею. На данный момент оба оружия изъяты и направлены на экспертизу.
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Видео: (video.rbc.ua)