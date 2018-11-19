Как в боевике: житель Киевской области застрелил магазинного вора на месте преступления

Фото: РБК-Украина

Правонарушитель имел проблемы с законом ранее

В Киеве мужчина застрелил вора на месте преступления. Преступником оказался человек, который ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений. Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.

В 3 часа ночи на мобильный телефон хозяина магазина Тетиевского района поступило смс-сообщение о том, что в магазине сработала сигнализация. Через несколько минут мужчина и его зять приехали в торговое заведение. Далее события начали разворачиваться стремительно быстро.

Навесной замок входной двери магазина был сорван. Поэтому владелец остался на дворе, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако, злодей достал еще одно оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ мужчина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу прямо в шею.

Однако, злодей достал еще одно оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ мужчина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу прямо в шею. На данный момент оба оружия изъяты и направлены на экспертизу.

Напомним, что украинцам рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов. Никогда не передавайте деньги незнакомым людям и не пополняйте никому счета банковских карт.

Мы писали, что в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

А также о том, что в Мелитополе орудует неуловимая банда грабителей.1 ноября, около семи вечера бандиты ворвались в дом жителя Семеновки, связали его и закрыли в ванной. Преступники забрали 2800 грн пенсии и украшения. Задержать их так и не удалось.

Видео: (video.rbc.ua)