Британия готова объявить военное положение: подробности

В современной истории страна дважды оказывалась в военном положении

Британия может ввести военное положение, если в стране начнется хаос после того, как выход из Европейского Союза будет осуществлен без какого-либо соглашения.

Это позволит властям, в частности:

подавлять протесты населения, так как военное положение прямо запрещает проведение уличных акций;

изымать имущество граждан;

вводить комендантский час;

закрыть границы и запретить гражданам выезжать из страны.

Отметим, что военное положение на территории Британии, согласно конституции Соединенного Королевства, вводится только непосредственно во время полномасштабной войны или в случаях, когда государству действительно угрожает явная серьезная опасность.

В частности, военное положение в Великобритании действовало, когда страна вела борьбу с террористами из Северной Ирландии (ИРА), а также воевала против немцев во время Второй мировой.

К слову, исполнительная власть Британии может объявить военное положение в том случае, если окажется, что произошли или могут произойти события, влекущие за собой такие последствия, как нарушение правильного снабжения продуктами питания, водой, топливом или электроэнергией, а также нарушение нормальной работы транспорта. То есть, если будет существовать угроза, что общество или же значительная его часть лишится необходимых условий существования.

Некоторые пользователи сети считают, что правительство Великобритании "расписалось в своей беспомощности и кризисной ситуации в стране".

"Смешно, проект страха в "овердрайве". Все компании должны добавить дополнительное время для доставки товаров в ЕС и из ЕС, если они не могут этого сделать, им не следует заниматься бизнесом", - написал один пользователь.

"Небо не упадет! Будьте оптимистичны в отношении вашей страны. Британия и Европа будут лучшими друзьями, потому что они европейцы, но будут за пределами ЕС", - считает второй юзер.

"Тем не менее, я думаю, что будут гражданские волнения, если Британия не покинет ЕС, когда было совершенно ясно, что именно за это большинство граждан проголосовало", - высказал свое мнение еще один пользователь соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.