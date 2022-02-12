Быстрые наггетсы в кляре: готовим на сковороде за 15 минут

Если вы любите куриные наггетсы, но не хотите возиться с фритюром и панировкой - этот рецепт для вас! Ведь эти "быстрые наггетсы" можно приготовить за 15 минут. Они делаются без панировки - только в кляре, и не во фритюре, а на сковороде, и готовятся очень быстро.
Рецепт куриных наггетсов в кляре опубликовала украинский кулинарный блогер Анна Станкевич в своем Instagram.
Ингредиенты:
Приготовление:
Филе нарезаем на небольшие, не грубые кусочки, почти как на отбивные, только меньшего размера. Важно, чтобы они были не грубые, чтобы быстренько прожаривались.
Добавляем к кусочкам ~ 1/2 ч. л. соли, 1/3 ч. л. молотого перца, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. карри нежного и натертый чеснок.
Перемешиваем.
Для кляра просто смешайте все ингредиенты.
Кусочки курицы смешиваем с мукой, мокаємо в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде или казанке.
Приятного аппетита!
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