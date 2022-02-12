Быстрые наггетсы в кляре: готовим на сковороде за 15 минут

Если вы любите куриные наггетсы, но не хотите возиться с фритюром и панировкой - этот рецепт для вас! Ведь эти "быстрые наггетсы" можно приготовить за 15 минут. Они делаются без панировки - только в кляре, и не во фритюре, а на сковороде, и готовятся очень быстро.