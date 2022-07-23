Часть Украины накроют дожди и грозы: где ожидать непогоды

Погода в Украине в воскресенье будет солнечная, но в некоторых областях будет сильно дождливо. В частности, в большинстве западных областей ожидаются грозы, шквалы и град.
Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко.
В большинстве областей Украины 24-го июля ожидается в течение дня +27...+ 32 градуса.
По данным, свежайшее будет в западных областях - до +24...+27. По словам синоптика, даже на Закарпатье температура снизится до +30.
Дожди, местами с грозами, принесет атмосферный фронт сначала на Запад, днем и вечером осадки распространятся на Север (кроме Сумщины), Винницкую, часть Одесской и Черкасской областей.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.
В Киеве и области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. В столице ночью ожидается + 16…+18, днем около +31.
Грозы прогнозируют:
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