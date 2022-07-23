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Часть Украины накроют дожди и грозы: где ожидать непогоды

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине в воскресенье будет солнечная, но в некоторых областях будет сильно дождливо. В частности, в большинстве западных областей ожидаются грозы, шквалы и град.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко.

В большинстве областей Украины 24-го июля ожидается в течение дня +27...+ 32 градуса.

По данным, свежайшее будет в западных областях - до +24...+27. По словам синоптика, даже на Закарпатье температура снизится до +30.

Дожди, местами с грозами, принесет атмосферный фронт сначала на Запад, днем и вечером осадки распространятся на Север (кроме Сумщины), Винницкую, часть Одесской и Черкасской областей.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.

В Киеве и области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. В столице ночью ожидается + 16…+18, днем около +31.

Грозы прогнозируют:

  • в Киеве,
  • Черкассах,
  • Одессе;
  • Луцке;
  • Ровно;
  • Львове;
  • Тернополе;
  • Ивано-Франковске;
  • Ужгороде:
  • Черновцах;
  • Виннице;
  • Хмельницком;
  • Житомире.

Прогноз погоды на 24 июля

Ранее мы сообщали, какая погода ожидается в августе 2022.

Также мы писали, что украинцев ждут резкие перепады погоды и много дождей в конце июля.

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