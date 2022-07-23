Часть Украины накроют дожди и грозы: где ожидать непогоды

В большинстве областей Украины 24-го июля ожидается в течение дня +27...+ 32 градуса.

По данным, свежайшее будет в западных областях - до +24...+27. По словам синоптика, даже на Закарпатье температура снизится до +30.

Дожди, местами с грозами, принесет атмосферный фронт сначала на Запад, днем и вечером осадки распространятся на Север (кроме Сумщины), Винницкую, часть Одесской и Черкасской областей.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.

В Киеве и области днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. В столице ночью ожидается + 16…+18, днем около +31.

Грозы прогнозируют:

в Киеве,

Черкассах,

Одессе;

Луцке;

Ровно;

Львове;

Тернополе;

Ивано-Франковске;

Ужгороде:

Черновцах;

Виннице;

Хмельницком;

Житомире.

Прогноз погоды на 24 июля