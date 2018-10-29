"Чемодан, вокзал, Мордор": в сети пристыдили украинских фанатов российской группы

Коллаж РБК-Украина

Некоторые украинские меломаны продолжают верить в то, что "музыка вне политики"

Участницам российской группы "#2Маши" запретили въезд в Украину из-за нарушений правила посещения оккупированного Крыма. В следующий раз посетить нашу страну они смогут не раньше, чем через три года.

Сами исполнительницы жалуются в социальных сетях, что "оказались заложниками сложившейся политической ситуации".

"Мы множество раз говорили и продолжаем говорить, что музыка, спорт, искусство не должны иметь границ! Это вне политики! Нам очень жаль, что во всей этой ситуации страдают люди, которые ждали нас. Еще раз приносим извинения всем нашим слушателям. Мы безмерно подавлены этой ситуацией. Но! Самое главное, что мы есть друг у друга и мы с вами единое целое. Нас объединяют любовь и музыка. И этого у нас не отнять", - написали "#2Маши" в Instagram.

Участницы "#2Маши", нарушившие закон Украины (фото: instagram.com/2mashi_official)

Некоторые пользователи из Украины начали поддерживать россиянок. Юзеры пишут, что очень ждут концерта "#2Маши" в Украине и рассказывают о "братских народах". А некая Алена вообще написала, что "наша страна долбонутая".

"Очень жаль, я ждала вас в Киеве весной!" - написала одна фанатка группы.

"Девочки, держитесь! В Харькове вас любят!" - отметила еще одна поклонница россиянок.

Скриншот (instagram.com/2mashi_official)

В то же время таких пользователей сети, для которых "музыка вне политики", пристыдили другие украинских юзеры. В частности, люди пишут, что "#2Маши" нужно было думать перед тем, как нарушать законы Украины, а меломанам незачем слушать "всякий шлак", так как есть очень много украинских артистов, которые по качеству намного лучше российских звезд.

Скриншот (instagram.com/2mashi_official)

Скриншот (instagram.com/2mashi_official)

Скриншот (instagram.com/2mashi_official)

Скриншот (instagram.com/2mashi_official)

Ранее популярная украинская певица Христина Соловий резко рассказала о российской музыке. Также известный рок-музыкант жестко высказался о гражданской позиции украинских артистов.

Видео: РБК-Украина