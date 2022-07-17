Дельфины получают ожоги и теряют слух: эколог назвал катастрофические последствия войны для многих стран

Дельфины гибнут тысячами

"Действительно, на протяжении весны и лета на побережье Украины, Румынии, Болгарии и Турции фиксируется несвойственная для довоенного времени гибель дельфинов. Это – тысячи мертвых животных, часть которых остается в море – их не выносит на берег...

Уже сейчас ученые говорят о более чем трех тысячах жертв… Это очень большая потеря для популяции в азово-черноморском бассейне таких видов, как афалина и азовка", - рассказал Балинский.

Он отметил, что в первую очередь массовая гибель дельфинов связана с шумовым загрязнением вод и взрывами.

Акватория Одессы неоднократно обстреливалась с кораблей российских оккупантов и часть снарядов разрывалась прямо в море, часть - на суше.

Взрывы снарядов на глубине особенно опасны для умных и социальных дельфинов - они страдают от шума, теряют иммунитет, начинают болеть и умирать.

Гидролокаторы РФ сводят животных с ума и травмируют

Еще одну причину гибели животных назвали зоологи - на дельфинов отрицательно воздействуют гидролокаторы, которые используют россияне - средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.

От этих гидролокаторов дельфины получают ожоги, ранения, теряют слух, становятся "слепыми". И потеряв ориентацию, они начинают паниковать. В таком состояние животные натыкаются на мины, разбиваются о скалы и выбрасываются на берег.

"Стоит отметить, что не все взрывы слышны человеку, но соответствующие колебания передаются по почве, воде и отражаются на состоянии птиц. Выходит, война в Украине глобально влияет на виды, в том числе очень редкие и эта проблема касается не отдельно взятой страны…", - подчеркнул Балицкий.

Он объяснил, что военные действия могут иметь катастрофическое воздействию на экологию. Одесский регион обстреливают ракетами, в которых около тонны боевого заряда.

После взрыва их объем увеличивается в тысячу раз. И это ядовитые соединения, которые действуют на всю экосистему - птицы, животные, насекомые, планктон.

Кроме гремучих соединений ракет, колоссальное загрязнение атмосферы происходит от взрывной волны, которая в атмосферу поднимает очень много частиц земли.

Ракетные удары убивают все живое

Осколки ракет содержат алюминий и магний, а это сотни тысяч тонн металлического мусора. И даже при взрыве в небе, эти осколки наносят урон всему живому.

"Даже "срабатывая" где-то в небе, вся "химия" в виде аэрозоля, пыли еще долго остается в атмосфере… В результате люди получают токсичные "порции" с пищей, яды имеют свойство накапливаться в организме, влиять на иммунитет, внутренние органы... Последствия очень серьезны", - пояснил эксперт.

Он добавил, что во время обстрелов уничтожается критическая инфраструктура, в том числе и очистительные сооружения. Сбросы уходят в реки и открытый грунт, а это приводит к заморам в водоемах и сильно влияет на море.

Ущерб коснется других стран, в том числе и Россию

По словам Балицкого, ущерб может оказаться гигантским и это коснется не только экологии Украины, но и многих других стран.

"Это и климатические угрозы, и уменьшение биоразнообразия, к которому ведет изменение наших ландшафтов. Таких степных участков, как в Украине, во всем мире остались считанные единицы.

Их ценность сложно переоценить. Это не просто территория, а природный комплекс, который имеет свою уникальную растительность, уникальных животных. Исчезновение таких ландшафтов-комплексов – огромная потеря для человечества.

Но и это – не все. Сама природа неоднократно показывала, как все ее явления взаимосвязаны. Так, года два назад в Одессе зимой пошел желтый снег. Люди были шокированы… Оказалось, произошло перемещение пылевых масс с пустыни Сахара. Казалось бы, где Африка и где мы?!

То есть, в атмосфере все процессы зависят от ветра, его направления, что означает: война в Украине с большой долей вероятности отразится на европейских странах – наших ближайших соседях, да и на самой РФ", - назвал последствия эколог.