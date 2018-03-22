"Деспасито" на гармошке в исполнении детей поразило пользователей сети: видео

Ролик опубликовал руководитель детского ансамбля

Двое детей из Жашкова Черкасской области виртуозно сыграли на гармошке главный музыкальный хит лета 2017 года "Деспасито". Видео с выступлением школьников опубликовал на своей Facebook-странице руководитель ансамбля Иван Сухой.

Видео: Детский ансамбль (Иван Сухой/Facebook)

Видео в соцсети пересмотрели уже более 40 тыс. раз, а поделились им около тысячи пользователей.

Пользователи сети выразили свое восхищение талантливыми детьми.

"Молодцы", - написал Николай Сусленко.

"Иван Иванович, огромное Вам спасибо за кропотливый труд с нашими детьми, среди которых моя дочь София", - поблагодарил Андрей Бондар.

"Какие молодцы! Юные таланты! Мои почти земляки! Я горжусь, что выросла в тех местах, и эти маленькие гении !!! Браво! И браво наставнику", - прокомментировала Леся Полевая.

Скриншот комментариев (Иван Сухой/Facebook)

Жашковский образцовый детский ансамбль гармонистов отметил в 2016 году свое 25-летие. В музыкальной школе, где занимаются его участники, открыли первую и единственную до сих пор в Украине музейную комнату гармошки.

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