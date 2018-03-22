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"Деспасито" на гармошке в исполнении детей поразило пользователей сети: видео

STYLERLIFE        22.03.2018 - 22:15
Дети сыграли известный хит (Скриншот из видео)
Дети сыграли известный хит (Скриншот из видео)

Ролик опубликовал руководитель детского ансамбля

Двое детей из Жашкова Черкасской области виртуозно сыграли на гармошке главный музыкальный хит лета 2017 года "Деспасито". Видео с выступлением школьников опубликовал на своей Facebook-странице руководитель ансамбля Иван Сухой.

Видео: Детский ансамбль (Иван Сухой/Facebook)

Видео в соцсети пересмотрели уже более 40 тыс. раз, а поделились им около тысячи пользователей.

Пользователи сети выразили свое восхищение талантливыми детьми.

"Молодцы", - написал Николай Сусленко.

"Иван Иванович, огромное Вам спасибо за кропотливый труд с нашими детьми, среди которых моя дочь София", - поблагодарил Андрей Бондар.

"Какие молодцы! Юные таланты! Мои почти земляки! Я горжусь, что выросла в тех местах, и эти маленькие гении !!! Браво! И браво наставнику", - прокомментировала Леся Полевая.

Скриншот комментариев (Иван Сухой/Facebook)

Жашковский образцовый детский ансамбль гармонистов отметил в 2016 году свое 25-летие. В музыкальной школе, где занимаются его участники, открыли первую и единственную до сих пор в Украине музейную комнату гармошки.

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Теги: музыка, дети
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