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"Деспасіто" на гармошці у виконанні дітей вразило користувачів мережі: відео

STYLERLIFE        22.03.2018 - 22:15
Діти зіграли відомий хіт (Скріншот з відео)
Діти зіграли відомий хіт (Скріншот з відео)

Ролик опублікував керівник дитячого ансамблю

Двоє дітей з Жашкова Черкаської області віртуозно зіграли на гармошці головний музичний хіт літа 2017 року "Деспасіто". Відео з виступом дошкільнят опублікував на своїй Facebook-сторінці керівник ансамблю Іван Сухий.

Відео: Дитячий ансамбль (Іван Сухий/Facebook)

Відео у соцмережі переглянули вже більше 40 тис. разів, а поділилися ним близько тисячі користувачів.

Користувачі мережі висловили своє захоплення талановитими дітьми.

"Молодці", - написав Микола Сусленко.

"Іван Іванович, величезне Вам спасибі за копітку працю з нашими дітьми, серед яких моя дочка Софія", - подякував Андрій Бондар.

"Які молодці! Юні таланти! Мої майже земляки! Я пишаюся, що виросла в тих місцях, і ці маленькі генії !!! Браво! І браво наставнику", - прокоментувала Леся Польова.

Скріншот коментарів (Іван Сухий/Facebook)

Жашківський зразковий дитячий ансамбль гармоністів зазначив в 2016 році своє 25-річчя. В музичній школі, де займаються його учасники, відкрили першу і єдину досі в Україні музейну кімнату гармошки.

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Теги: музика, діти
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