Диабет имеет каждый 40-й украинец: как в Украине получить инсулин бесплатно

Фото: Лечение диабета в Украине (коллаж РБК-Украина)

Реестр пациентов дает возможность контролировать поддельные рецепты, а реальные рецепты отслеживает от момента выписки врачом к отпуску в аптеке, говорит Андрей Измайлов

14 ноября в мире отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (World Diabetes Day). Этот день – напоминание всему человечеству о том, что с каждым годом больных диабетом в мире становится все больше. К сожалению, количество больных диабетом растет и в Украине.

По состоянию на 2018 год диабет имеет каждый 40-й украинец. Это опасная болезнь, при которой отсутствие лечения выливается в тяжелые последствия: осложнения и сокращение продолжительности жизни.

Сейчас лекарствами против инсулинонезависимого диабета (таблетированными препаратами) в Украине обеспечивают по программе "Доступные лекарства". Также уже почти два года в Украине действует электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии - инсулине в инъекциях. Все расчеты по потребности инсулина в масштабах страны и в отдельных областях ведутся в соответствии с данными реестра. По словам экспертов, введение реестра в корне изменило принципы распределения средств на инсулин и вместе со старыми механизмами убрало ряд коррупционных составляющих, которые действовали ранее.

На сегодняшний день Украина из государственного бюджета примерно на 75% покрывает расходы на инсулин, говорят в Минздраве. Остальные средства должна обеспечить местная власть из местных бюджетов. Ожидается, что в следующем 2019 году начнется полное возмещение стоимости таких препаратов.

Что изменилось от момента начала действия реестра? Согласно последним данным Минздрава Украины, предоставленных редакции Styler РБК-Украина, по состоянию на 1 ноября хотя бы один раз получали инсулины 196 757 пациентов (188 037 взрослых и 8 720 детей). Сейчас по Украине выписываются рецепты от 1 594 врачей, а выдают по этим рецептам инсулины в 1 105 аптеках по всей стране. По состоянию на 1 ноября, отпущено 1 504 153 рецептов.

Фото: Согласно свежим данным от Минздрава Украины, предоставленных редакции Styler РБК-Украина, по состоянию на 1 ноября хотя бы один раз получали инсулины 196 757 пациентов (pixabay.com)

"В аптеке в реестре видят только фамилию человека и рецепт - только то, что им нужно. Врач видит только своего пациента, а не чужого. Вы как посторонний человек не сможете узнать, у кого лечится какой-то пациент, какой инсулин он принимает и в какой аптеке его покупает. Через реестр этого узнать невозможно. Информация очень хорошо защищена", - поясняет заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Во Всемирный день борьбы с диабетом ответы на вопрос о новом принципе распределения инсулина дает Андрей Измайлов, технический директор ООО "Украинский информационно-вычислительный центр" - компании, занимающейся техническим обслуживанием реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Андрей, насколько введение в Украине электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, - революционный шаг?

Я бы не говорил о революционности шага – это очень резкое слово. Скорее речь идет об эволюции желания государства контролировать эффективность расходования государственных средств. Но на сегодня это фактически первый медицинский реестр, который стабильно работает на протяжении уже почти двух лет и показывает свою эффективность.

Как с того времени для пациента изменилась процедура получения инсулина? Какие изменения на практике почувствовали люди, больные инсулинозависимым диабетом?

Формально единственная разница для пациента – это еще одно место, которое надо посещать для получения инсулинов – аптека. Пациент после визита к врачу получает рецепт, с которым надо сходить в аптеку и получить инсулин. Но теперь пациент защищен от заблокированных тендеров по закупке инсулинов, защищен от отсутствия выбора инсулина.

Для врача нет смысла назначать пациенту тот инсулин, который был ранее закуплен. Можно назначить то, что подходит конкретному пациенту, который тот просто получит в аптеке. Можно даже выбрать препарат в более удобной форме (картридж, шприц-ручка).

С какими основными злоупотреблениями или внесениями некорректных данных в реестр вы сталкивались? Опишите наиболее распространенные ситуации и конкретные населенные пункты, где это происходило.

Некоторые врачи вносили "списочных" пациентов, которые после этого никогда не появлялись за рецептами, но потребность в них ежегодно рассчитывали. Возможно, такие пациенты уехали за границу или умерли, были внесены с ложными персональными данными или вообще не существовали.

Проверить огромное количество людей невозможно, если не разработать алгоритм выявления "активности пациента" по данным его осмотров у врача, поисковым запросам врача о нем в базе данных. При помощи реестра это впервые стало возможным и доказало свою эффективность, ведь количество заявленных пациентов и количество тех, кто реально получал инсулины, оказалась неподходящим. Наиболее показательные примеры были по Днепропетровской и Одесской областях.

Некоторые врачи не вносили все медицинские данные пациентов, что не позволяло сделать выводы о правильности назначения тех или иных препаратов инсулина. Это все также стало возможным отслеживать, не листая большое количество бумажных медицинских карточек. Также некоторые врачи преувеличивали допустимое количество препаратов инсулина в рецептах, то есть предоставляли рецепты на количество, необходимое пациентам не на 1-3 месяца, а на полгода или даже год и больше. Иногда оказывалось, что пациент за несколько месяцев получил больше годовой потребности. По каждому отдельному случаю на местном уровне проводились мероприятия по выявлению причин такого преувеличения, а в алгоритмы работы реестра включались новые технические средства контроля и недопущения таких нарушений.

Сейчас можно сказать, что таких случаев становится все меньше, и это стало возможным также только благодаря технической возможности анализировать и контролировать подобные вещи.

Некоторые аптеки игнорировали нормативную процедуру и не отмечали отпущенные рецепты в реестре, но такие нарушения были выявлены, и аптеки начали работать с реестром корректно, ведь нарушения стали технической преградой для возмещения стоимости отпущенных рецептов. И это также из-за того, что местные департаменты здравоохранения через реестр имеют возможность контролировать количество рецептов и суммы возмещения.

Фото: "Единственная разница для пациента – это еще одно место, которое надо посещать для получения инсулинов – аптека. У врача он получает рецепт, с которым надо сходить в аптеку и получить инсулин" - Андрей Измайлов (УНИАН)

Каждый факт несоответствия данных аптек данным реестра был сразу замечен и имел последствия. Такие случаи были во многих областях. Также ряд аптек нарушали процедуру отпуска рецептов и отмечали отпущенные рецепты позже, например, ночью или в другие дни, некоторые собирали рецепты за неделю и отмечали одной волной.

Поскольку каждый рецепт имеет уникальный номер и срок действия, то встречались случаи неприятных неожиданностей в виде просроченных рецептов или таких, что уже были получены через реестр, или вообще не существовали в реестре. Вообще реестр дает замечательную возможность контроля по поддельным рецептам, а реальные рецепты позволяет отследить от момента выписки врачом к отпуску в аптеке. Особенно часто такое происходит в Запорожской области.

Фиксирование всех действий всех пользователей реестра дает возможность тщательно изучить каждую ситуацию и найти техническое решение для любого проблемного случая.

Например?

Например, были случаи, когда врач настаивал на наличии пациента, отсутствующего в реестре, но детальный анализ действий врача доказывал, что такого пациента не только не существовало в реестре, но ранее отсутствовали даже поисковые запросы в его данных. Очевидно, что и рецептов такой пациент никогда не получал.

А еще, например, через реестр были оперативно собраны данные о состоянии обеспеченности врачей компьютерной техникой, принтерами, интернетом на рабочих местах. Кроме того, реестр дал прекрасную возможность врачам общаться между собой по вопросам данных пациентов, например, когда пациент меняет место жительства и переходит обслуживаться от одного врача к другому. Все это также легко отслеживается по реестру.

Предусмотрен ли механизм ответственности за подобные и другие манипуляции на местах?

Минздрав Украины во всех подобных случаях направляет информацию в соответствующие региональные департаменты здравоохранения, в которых уже детально разбираются по каждому случаю и принимают решение.

Фото: Обеспечение инсулином в Украине (twitter.com/usuprun)

Время от времени Минздрав также проводит селекторные совещания со всеми регионами, на которых рассматриваются все проблемные вопросы и пути решения таких проблем.

Александр Линчевский рассказывал, что были случаи, когда в некоторых селах регистрировали больше тех, кто нуждается в инсулине, чем вообще жителей было в том селе. Такое действительно было? Расскажите подробнее.

Это старая история с начала работы реестра. Речь идет об одном из районов Черновицкой области. Там несколько раз то ли медсестра, то ли несколько медсестер по очереди вносили пациентов по спискам, и каждый раз - с огромным количеством ошибок, причем источник самих списков также, как я понимаю, было очень сомнительным.

В результате там оказалось, что в каком-то селе было внесено около тысячи инсулинозависимых пациентов, у которых вместо адреса просто стояло название села. Это очевидный абсурд, ведь среднее количество пациентов в среднем на район области – 200-300 человек. В крупных городах таких может быть до 700-800 на большую больницу, но подобное невозможно в селе.

Нуждается ли реестр в доработках сейчас и, если да, то как его будут дорабатывать?

По состоянию на сейчас реестр полностью соответствует нормативной документации Минздрава Украины. Такая нормативная база постепенно меняется и реестр, соответственно, не является статическим объектом. Такие изменения ранее касались, например, форм и требований к рецептам, изменения порядка расчета цены возмещения аптек и тому подобного. Реестр автоматизирует большой процесс, который сам по себе в дальнейшем может меняться, поэтому мы готовы к подобным изменениям и к их реализации в реестре.

Напомним, в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и о сопротивлении медицинской реформе в регионах.

Также ранее Уляна Супрун пояснила, как можно предотвратить диабет и назвала главные методы профилактики болезни.

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