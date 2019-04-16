Не думаю, что он сильно хочет быть президентом: отец Зеленского высказался о сыне

Отец Владимира Зеленского в преддверии второго тура выборов 2019 рассказал об отношениях с сыном, о его детстве и об амбициях кандидата в президенты Украины. Об этом 70-летний Александр Семенович поведал в интервью изданию "Страна".

Александр Зеленский заведует кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Он гордится достижениями сына, хотя и признается, что был против, чтобы Владимир шел в большую политику.

По словам Александра Семеновича, известие о том, что его сын баллотируется в президенты, стало для него и его супруги Риммы Владимировны неожиданностью.

"Для меня это было неожиданностью. Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него", - рассказывает отец Владимира Зеленского.

Также Александр Семенович говорит, что Владимир не советовался с родителями прежде, чем принять такое решение.

Отец Владимира Зеленского рассказал об отношениях с сыном (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Вообще он часто советуется, делится с нами, он близкий нам человек. Наверное, чтобы нас не разочаровывать, не говорил. Знал, что мы будем против", - говорит Александр Семенович.

Он также рассказал, что с сыном у него нормальные отношения, хотя признается, что часто ему бывает сложно принять помощь от сына, поскольку он (Александр Семенович. - Ред.) специфический человек, гордый.

"У нас с сыном прекрасные отношения... Он нормальный парень. Никогда ничего подобного не было. И я не думаю, что он сильно хочет быть президентом ", - говорит отец Зеленского.

Отец Владимира Зеленского рассказал об отношениях с сыном (мама Зеленского: facebook.com/zelenskiy95)

Также Александр Семенович рассказал, что Владимир рос хорошим, послушным мальчиком, хорошо учился по всем предметам - "хромала" только математика. Как отец, он мало занимался воспитанием сына, поскольку большую часть времени работал.

"Я его не видел практически, я по объектам ездил. Мама, в основном, воспитывала. Я кроме преподавания, программное обеспечение на разных объектах внедрял. Он меня всегда радовал, у него только хромала математика, но остальное все было в порядке", - рассказал Александр Семенович.

Когда Владимир заканчивал школу Александр Семенович видел его в роли айтишника или программиста, а выбор карьеры в КВН не очень обрадовал семью. Но сейчас они рады, что Владимир "нашел себя в другом месте".

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А также сообщали, что Владимир Зеленский опубликовал новое видео на своей Facebook-странице, в котором выдвинул ряд требований к Петру Порошенко.