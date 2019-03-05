Дышим над кастрюлькой: Комаровский разрушил популярный миф

Доктор Комаровский разъяснил, в каких случаях небулайзеры совершенно бесполезны
Доктор Комаровский, который ранее рассказал, чем чреват отказ от вакцинации, дал совет, в каких случаях нужно использовать паровой ингалятор, а в каких - ультразвуковой, то есть небулайзер. Соответствующая статья опубликована на его сайте.
По словам Евгения Комаровского, популярные сегодня небулайзеры, которые покупают родители, больше не желающие заставлять детей "дышать над кастрюлькой", стоит применят лишь при заболеваниях нижних дыхательных путей, таких как обструктивный бронхит, бронхиальная астма, бронхиолиты, пневмонии и так далее.
Для остальных же случаев, которые встречаются гораздо чаще, а именно при заболевании верхних дыхательных путей, подойдет обычный паровой ингалятор. Но с ним тоже нужно быть осторожным, если ваш ребенок еще совсем маленький.
Разница между паровым ингалятором и небулайзером заключается в том, что первый смешивает лекарство с паром, а второй дробит его на мелкие частицы под действием механических колебаний, находящихся в диапазоне ультразвука.
Действие парового ингалятора распространяется на верхние дыхательные пути, а небулайзера - достигает нижних. И они применяются при разных видах заболеваний:
А поскольку абсолютное большинство ОРЗ - это болезни, протекающие с поражением верхних дыхательных путей, то отсюда логичный вывод - в абсолютном большинстве случаев нужен именно паровой ингалятор, пишет Комаровский.
Комаровский разделил всех "пользователей" небулайзера на три категории:
"Очевидно, что подавляющее большинство населения относится к третьей категории, поэтому для среднестатистических мам и пап нет особого смысла в том, чтобы покупать небулайзер, который либо на несколько дней не помешает сейчас, либо может быть понадобится когда-нибудь в будущем", - заявляет Комаровский.
Традиционно-бытовые представления об ингаляционной терапии: "надо подышать влажным и горячим". И чтобы избежать "чайников и кастрюлек" необходим именно паровой ингалятор.
Но к применению данного устройства также есть показания. По словам Комаровского, ингаляционная терапия паром поможет при сухом малопродуктивном кашле и заложенности носа для того, чтобы ребенок мог откашляться.
"Если кашель продуктивный, а из носа ручьем льются сопли - тогда и без теплого пара жить можно припеваючи", - пишет Комаровский.
Но у совсем маленьких детей маленький объем легких и слабость дыхательных мышц, поэтому им сложно откашлять слизь и нужно быть очень осторожным при применении ингаляции, поскольку мокрота может опуститься, спровоцировав осложнения в виде заболеваний нижних дыхательных путей.
Комаровский рассказал о пользе и вреде ингаляторов (фото: pixabay.com)
Доктор Комаровский дает советы по правильному применению паровых ингаляторов:
Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.
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