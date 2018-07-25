Это длилось 1,5 часа: украинка рассказала, как переплыла Босфор

Фото: Татьяна Яловчак (предоставлено атвором)

Уникальное соревнование завершилось в Стамбуле

На днях около 400 украинцев приехали в Стамбул, чтобы переплыть пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, а также европейскую и азиатскую часть этого самого большого города Турции.

Дистанцию 6,5 километров нужно было преодолеть за два часа. Эти соревнования стали юбилейными: прошли в тридцатый раз. Всего в заплыве приняли участие почти 2,5 тыс участников с разных стран мира.

Интересно, что билеты для участия в соревновании раскупили в течение часа, а продажи стартовали в 12 ночи 3 января, более чем за полгода до соревнований. Старт продаж вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников плавания, спорта, здорового образа жизни и просто тех, кто хотел поучаствовать в таком грандиозном событии.

Босфор в этот раз переплывали много известных украинцев. Среди них - знаменитый спортсмен Денис Силантьев, предприниматель Макс Яковер и телеведущая Маричка Падалко.

Фото: Татьяна Яловчак и Денис Силантьев после заплыва на Босфоре (предоставлено автором)

Среди украинцев, участвующих в соревновании, была и Татьяна Яловчак – известная украинская альпинистка. Она – первая украинка, которая стала членом альпинистского "Клуба семи вершин" (семь вершин всех континентов - ред.), побывавшая на всех самых высоких горах всех континентов и совершившая восхождение на Эверест.

Styler связался с Татьяной, чтобы узнать детали соревнования на Босфоре и узнать ее совет о том, как собрать силы для того, чтобы в нужный момент преодолеть важную дистанцию.

Слоты раскупили сразу после полуночи

В этом году заплыв на Босфоре был особенно многочисленным, говорит Татьяна Яловчак.

“В нем принимали участие более 2,5 тысяч людей, для Украины было выдано 450 слотов. Каждому участнику нужно было купить для себя слот, который 3 января с 12 ночи появлялся на сайте. Заходить и регистрироваться надо было очень быстро, ведь места разбирали с огромной скоростью! Это очень радует, ведь что здоровый образ жизни набирает все большие обороты. Сейчас есть тенденция быть стройным, красивым, здоровым. Это в тренде, и меня это очень радует”, - рассказывает Татьяна.

Фото: Результаты соревнований транслировани на специально установленном табло (предоставлено Татьяной Яловчак)

То, что за участие в таком соревновании нужно платить, для участников идет только на пользу, уверена она.

"Мы часто не ценим то, что дается нам бесплатно. А вот если мы внесли какую-то плату за это, то уже и относимся к этому более серьезно, - говорит Татьяна. - Когда я приобрела слот, то очень обрадовалась. Рядом со мной сидела девочка, у которой не удалось купить слот. Тогда я поняла, что отношусь к счастливчикам! Я покупала слот в январе, и вскоре после этого у меня была экспедиция на самый высокий вулкан в мире. После этого все экспедиции меня немного утомили, поэтому к заплыву я начала готовиться только в конце апреля. Таким образом, у меня в запасе было всего лишь три месяца подготовки к тому, чтобы проплыть дистанцию в 6,5 километров".

Чтобы хорошо подготовиться, она посещала занятия с профессиональным тренером, который говорил, что нужно делать.

Фото: Чтобы переплыть Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, участникам нужно было преодолеть дистанцию в 6,5 километров (pixabay.com)

"Сначала это была разминка, затем - правильное усвоение техники, которая и позволяла мне научиться правильно плавать. Потому что с самого начала даже 500 метров в бассейне проплыть было тяжело! Но затем я училась плавать кролем, потом выходили на открытую воду. Без тренера все это было бы невозможно сделать самому именно так, как нужно для преодоления больших дистанций", - говорит Татьяна.

"Во время заплыва у меня были мысли: "только вперед!"

Совсем не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы переплыть Босфор, уверяет альпинистка.

Сама Татьяна занималась плаванием только в детстве, когда ей было 8-9 лет.

"Но, несмотря на это, я хотела преодолеть эту дистанцию. Я поставила цель и реализовала свою детскую мечту. Кроме того, что для этого нужно было научиться хорошо плавать, необходимо было также преодолеть свои страхи большой воды. Но для страха были причины: это все-таки Босфор! Это глубина, темнота, медузы, мусор, рыбы. Словом то, что во время заплыва может тебя коснуться, и это на самом деле страшно. Но я преодолела свои страхи", - вспоминает Татьяна.



Фото: “Я поставила цель и реализовала свою детскую мечту. Кроме того, что для этого нужно было научиться хорошо плавать, необходимо было также преодолеть свои страхи большой воды” - Татьяна Яловчак (facebook/Татьяна Яловчак)

Уже во время соревнований она старалась сконцентрировать внимание на цели и не обращать внимания на то, что могло в этом помешать: будь то прилипающие к очкам водоросли или внезапная смены течения Босфора.

"У меня были мысли: "только вперед!". Дело в том, что эмоции всегда нужно беречь, ведь они всегда забирают у нас много сил. И когда ты что-либо серьезное делаешь, нельзя распыляться и терять энергию. Поэтому эмоции я оставила позади. У меня есть опыт сложных восхождений, что требует огромных сил. Отсюда у меня уверенность в том, что распыляться никогда нельзя! Поэтому перед заплывом я села, смотрела в пол или на берег, старалась отогнать лишние мысли. Я даже с людьми не общалась".

"Когда я плыла и что-то меня коснулось, я думала так: "Ага, ничего страшного, я знаю, что это нормально". Какие-то водоросли попали на очки – "ничего страшного, это всего лишь водоросли, плывем дальше". Мое достижение – это 1 час 30 минут и 57 секунд. Это семидесятый результат в моей категории", - добавляет она.

Фото: Так выглядит грамота, которую выдавали участникам заплыва через Босфор (предоставлено Татьяной Яловчак)

В заплыве присутствовал, конечно, и элемент соревнований.

"Там элемент соревнования присутствует. В нем принимал участие, например, Силантьев (знаменитый украинский пловец, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по плаванию, теперь и политик – ред.). Но я же не буду с таким опытным пловцом соревноваться! Там должен присутствовать также и элемент удачи. Ведь нужно учитывать и течение на Босфоре. Оно бывает как попутное, так и против. Также и вихрь вдруг может появиться. Иногда, бывает, плывешь, а кажется, что стоишь на одном месте! Это очень сложно. Также иногда бывает сложно рассмотреть ориентир. Очки надо снять, посмотреть, а это - потеря времени и сил. Словом, опыт такой большой воды – это для меня впервые", - добавила Татьяна Яловчак.

"Думай добре – буде добре"

По словам Татьяны, в подготовке к такого рода соревнованиям всегда стоит прислушиваться к советам тренера, а не делать что-то самому.

"С тренером вы всегда намного быстрее этого достигнете, чем самостоятельно, - уверена она. - Что касается того, как себя собрать перед серьезным моментом – такой навык поможет как для плавания, так и для жизни. Нельзя просто так растрачивать свои эмоции. Как только ты становишься сильным эмоционально, ты становишься слабым", - обращает внимание она.

Кроме тренировок, которые помогают подготовиться, нужно умение "собрать волю в кулак", отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на поставленной цели. Это удается далеко не всем.

Фото: “Думай добре – буде добре", уверена знаменитая украинская альпинистка (facebook/Татьяна Яловчак)

Перед самым заплывом стоит постараться как можно меньше с людьми контактировать, чтобы понять, что происходит у вас внутри, советует Татьяна.

"Когда плыла, меня три раза "хватала" судорога. Если бы я не готовилась психологически, то запаниковала бы и думала: "Ой, судорога тянет, это ужасно, я дальше не поплыву!" Из-за подобных случаев многих людей с заплыва сняли в шлюпки. А я думала так: "Да, болит нога, но ладно, я все равно буду плыть. Сейчас все пройдет, все будет хорошо". О позитивном мышлении сейчас много говорят, и оно действительно работает. Я бы советовала именно так: "думай добре – буде добре", - говорит Татьяна Яловчак.

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