Это официально: Собчак разводится с мужем

Собчак и Виторган решили пресечь слухи и домыслы, которые в последнее время окружили звездную пару

Ксения Собчак, которая недано познакомила своего сына с дочерью любовника режиссера Константина Богомолова, в пятницу, 8 марта, официально объявила о разводе с Максимом Виторганом.

Вместе с уже экс-супругом они практически одновременно опубликовали Instagram-пост, в котором наконец-то решили прокомментировать слухи, которые появились после избиения Виторганом Богомолова в центре Москвы и совместной поездки Ксении с новоявленным возлюбленным в Париж.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган", - написали телеведущая и актер на своих страницах.

При этом Ксения Собчак проиллюстрировала публикацию своим фото, на котором грустная светская дива уходит вдаль, а Максим Виторган ограничился лаконичным красным квадратом.

Пользователи сети активно комментируют эту грустную новость о разрыве еще одной звездной пары, историей любви кторой они совсем недавно восхищались.

Собчак и Виторган объявили о разводе (фото: instagram.com)

"Ну вот, жаль! Как обычно и бывает... слепила сильная женщина не самого завидного жениха под себя... и фигуру слепила и харизмы придала, тот в себя поверил и пустился мир покорять";

"Очень печально... Хорошая пара... была..."

"Супер, молодцы. Как всегда все честно и смело";

"Очень жаль! Но только не Богомолов, пожалуйста..."

"Жаль, вы были красивой парой. И как хорошо, что сохраняете достоинство!"

"А Богомолова больше бить не будут? А то я за него переживаю".

Ранее мы писали, что Ксения и Максим пришли отдельно на премьеру фильма и на протяжении всего мероприятия избегали друг друга и даже сидели в кинозале не рядом.

А также сообщали о том, что Собчак сделала интимное признаине - она высказалась об оральных ласках.