Собчак и Виторган: всплыли новые доказательства разрыва звездной пары

Коллаж РБК-Украина

После премьеры фильма "Юморист" стали больше говорить о разрыве Собчак с Виторганом

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая на днях познакомила сына со своим любовником, подогревает слухи о разводе со своим мужем Максимом Виторганом.

По данным "Фактов", звездная пара снова заставила вспомнить о себе после посещения фильма "Юморист".

На премьеру фильма они пришли не вместе. При этом на протяжении всего мероприятия Собчак и Виторган избегали друг друга и даже сидели в кинозале не рядом.

Первым на кинопремьеру пришел Максим с двумя билетами на банкет. При этом он улыбался журналистам и отвечал на их вопросы, но о личной жизни не распространялся.

В свою очередь Ксения Собчак появилась на мероприятии со своей съемочной группой. Журналист брала интервью у Алексея Аграновича и Михаила Идова. Кроме того, Ксения также общалась с друзьями. При этом к своему мужу она даже не подошла.

Напомним, что Ксении Собчак приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым, с которым она недавно посетила Париж.

Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган вместе посетили день рождения своих друзей.

Мы также писали о том, что Виторган затеял драку с Богомоловым. Мужчины встретились в заведении "Гранд Кофемания" и поначалу просто вели светскую беседу об искусстве, но позже между ними произошел конфликт и они вышли на улицу выяснять отношения.