Этот способ поможет сохранить помидоры надолго свежими

Хранение помидоров дома во многом зависит от того, какая погода на улице, объясняют эксперты.

Как хранить дома помидоры

Если на улице жарко, как сейчас, то помидоры лучше хранить в холодильнике, потому что, если вы не планируете есть их сразу, они очень быстро перезреют и испортятся.

"Если на улице немного прохладнее, держите их в вазе с фруктами. Это гарантирует, что они будут самыми вкусными, так как хранение их в холодильнике останавливает созревание и влияет на вкус и аромат", - сообщили эксперты.

Некоторые фрукты и овощи могут выделять газ этелин, в результате чего помидоры созревают быстрее.

"Как правило, бананы, яблоки, манго и авокадо следует держать подальше от помидоров, чтобы они не перезрели", - посоветовала эксперт Софи.

Помните, что помидоры сами производят некоторое количество этилена.

Поэтому их нужно держать отдельно от других продуктов, чувствительных к этилену, таких как свежие травы, огурцы и спаржа, чтобы не испортить и их.

Как помидорам быстрее дозреть дома

Но есть и ситуации, когда вы купили чуть незрелые овощи, и им нужно дозреть.

"Чтобы помидоры созрели быстрее, положите их в бумажный пакет вместе с бананом", - порекомендовал один из известных британских поваров.

Всего полдня и ваши овощи дозреют.