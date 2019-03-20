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Евровидение 2019: появились первые кадры главной сцены конкурса

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 07:42
Евровидение 2019: появились первые кадры главной сцены конкурса
Евровидение 2019 - в Тель-Авиве показали главную сцену (фото: instagram.com/eurovision)

Евровидение в 2019 году пройдет без участия Украины

Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена международного певческого конкурса. Фото опубликовали на Instagram-странице шоу Eurovision Song Contest.

Известно, что над дизайном сцены работал Флориан Видер (Florian Wieder), который занимается разработкой оформления концертной площадки для конкурса уже пятый год. Кроме того Видер известен работой над дизайном десятков шоу по всему миру.

 

Евровидение 2019 - в Тель-Авиве показали главную сцену (фото: instagram.com/eurovision)

Судя по опубликованным кадрам сцена в этом году будет невероятно яркой и креативной.

К слову, в этом году Евровидение пройдет под лозунгом "Позволь себе мечтать" (Dare to dream).

Евровидение 2019: появились первые кадры главной сцены конкурса

Евровидение 2019 - в Тель-Авиве показали главную сцену (Флориан Видер, фото: instagram.com/eurovision)

Напомним, недавно MARUV рассказала, за кого будет болеть на Евровидении.

Ранее мы писали о том, как пользователи сети отреагировали на конкурсную песню представителя РФ Сергея Лазарева.

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