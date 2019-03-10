На троечку: Сергей Лазарев представил песню для Евровидения (видео)

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев второй раз выступит на песенном конкурсе Евровидение

Сергей Лазарев, который недавно заинтриговал фотографией с Ани Лорак, показал клип на песню "Scream" ("Крик"), с которой он будет представлять Россию на Евровидении 2019. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале российского певца.

На своей странице в Instagram Лазарев отметил, что он счастлив снова принять участие в Евровидении, и в этот раз он намерен показать себя с другой музыкальной стороны.

"Мы решили отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки, которыми сегодня переполнены экраны и рассказали о чувствах "теплыми" аналоговыми приемами", - подчеркнул певец.

Видео: YouTube/Сергей Лазарев

Стоит отметить, что песню написал российский певец Филипп Киркоров вместе с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон.

Пользователи сети также отреагировали на песню Лазарева.

"Какая-то печальная печаль, а не песня...нет огня. Клип вообще ерунда, как на мой взгляд. А Сергею удачи конечно, она ему понадобится с такой-то песней", - прокомментировала viktoriiasosnovskaia.

"Песня конечно хорошая. Лазарева люблю, но нужно что-нибудь зажигательное. А это, ну не знаю. Я думаю, что выиграет тот, кто зажжет на сцене ярко", - отметила nera_chokolate.

"Неужели для таких вокальных данных нельзя песню получше написать? Эта для мелодрамы хороша будет к фильму, а для Евровидения на троечку", - написала oks201281.

"Я расстроена, с первого раза даже не досмотрела клип. Провал. Ожидала большего", - прокомментировала 8549_vic_.

"Такое впечатление что песня без припева, вот-вот что-то должно случиться и нет его. Только в самом конце нечто похожее на развязку, а в песни припев - это то, что все это напевают потом, как это напевать?", - отметила ta.nia3551.

"Песня никакая, очень разочарована. Голос Сергея, бесспорно, красив и великолепен, но ведь конкурс не голоса, а песни. А песня безликая, не интересная. Очень жаль. Результат, однозначно, будет хуже, чем прошлый опыт Сергея на Евровидении", - написала alla.polianskaya.

"Ваше творчество мне нравится, но песня зауныльная, не запомнилась, не заинтересовала, даже до конца дослушать на захотелось. Жаль", - подчеркнула alinali_a.

Но есть и те, кому песня сильно понраивлась.

"Молодцы вся команда, что проделали огромную работу. это шаг вперед. неординарно и, главное, композиция имеет право претендовать на первое место в Евровидении", - написала liya_lg7.

"Прекрасное исполнение! До мурашек!", - прокомментировала kubanochka_ahaha.

"Уровень -Бог! Такая песня достойна только тебя. Твое исполнение - это мурашки с первой ноты. И дальше, слушая песню - их становится еще больше. С каждым прослушиванием - неземной восторг. Можно считать, что ты и только ты - уже победил. Это мировой шедевр!", - отметила vihrevakristina.

Напомним, что ясновидящая рассказала о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева.

Ранее сообщалось о том, что представлен топ-5 песен потенциальных победителей Евровидения 2019.