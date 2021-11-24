Фейк или прорыв в косметологии: что известно о новой технологии Марии Федчук по омоложению кожи

Украинский "прорыв"

"В коллаборации с международными партнерами-производителями косметологических аппаратов и пептидных препаратов, специалистам удалось создать революционную технологию трансдермальной биомодуляции, которая эффективно борется со старением", – именно так Мария Федчук презентовала уникальную технологию в ходе Aesthetic Medicine Congress, который проходил в Киеве 9-11 сентября, а также InterCHARM-Украина 2021, который прошел в столице 22-24 сентября.

По ее словам, технология трансдермальной биомодуляции основана на введении в кожу пациента пептидов под усиленным давлением (с использованием поршня) кислорода. Процедура осуществляется с помощью специально разработанного косметологического аппарата HYDRODROP.

Стоит отметить, что в косметологии давно и широко известна запатентованная технология трансдермальной аппликации (TDA) – доставки активных веществ в глубокие слои кожи при помощи высокого давления кислорода. Что в случае новой процедуры означает биомодуляция – неизвестно.

В то же время технология TDA используется в популярной безинъекционной косметологической процедуре Dermadrop, немецкого концерна Meddrop GmbH. Многие препараты, которые применяются с использованием этой технологии, направлены на борьбу с возрастными изменениями кожи.

Известно, что Мария Федчук с 2015 года была амбассадором бренда Dermadrop в Украине и активно его продвигала. Правда, в феврале 2021 года, когда всплыли подробности налоговых махинаций и рейдерский захват компании, выяснилось также, что она не выполняет условия сотрудничества и бренд Dermadrop прекратил с ней сотрудничество.

Dermadrop = HYDRODROP?

По словам Марии Федчук, HYDRODROP - это уникальная технология, родившаяся благодаря "украинским умам" и опыту лучших производителей косметологических препаратов в США, Японии, Корее, Италии и Испании.

"Коллаборация профессионалов из разных стран позволила создать продукт, в разы превосходящий по своей эффективности и безопасности ныне существующие аппараты и методики", – заверила косметолог.

Стоит отметить, что в разработке препарата указывается доктор биологических наук, харьковчанин Александр Тесленко, который ранее разработал технологию Dermadrop TDA.

Все остальные иностранные "умы", которые участвуют в разработках Марии Федчук, сосредоточены преимущественно в Китае, в компании Guangzhou Maxwell Beauty Technology Co., Ltd. Именно эта компания производит аналоги аппаратов Dermadrop TDA.

При чем летом в своем Instagram Мария Федчук публиковала сториз из кабинета, на которых был один вариант аппаратов Guangzhou Maxwell Beauty Technology Co., Ltd., а во время презентации технологии на упомянутых конференциях – использовала другой, более дешевый аналог производства той же фирмы.

Есть также и ряд других "совпадений" между HYDRODROP и Dermadrop, начиная от дизайна ампул, до результатов клинических исследований.

Даже брендинг, который для продукта совместных исследований американцев, корейцев и японцев разрабатывался почему-то в Украине, не обошелся без "заимствований". Похожи даже шрифты и яркая точка в названии.

По данным собеседников редакции, собственники технологии Dermadrop TDA, компания Meddrop GmbH также заметили ряд совпадений и готовят исковое заявление о нарушение патента к Федчук, которая, будучи амбассадором бренда, подписывала договора о неразглашении коммерческой тайны и не использовании чужой интеллектуальной собственности.

Кроме того, поскольку у китайской подделки нет сертификатов и подтвержденных результатов клинических исследований, а значит – они опасны для жизни, ситуацией могут заинтересоваться профильные государственные органы.