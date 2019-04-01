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Гейзер в центре Киева: в столице прорвало трубу с кипятком (видео)

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 19:21
Гейзер в центре Киева: в столице прорвало трубу с кипятком (видео)
Коллаж РБК-Украина

В Киеве водителей обливала горячая вода

В центре Киев, на улице Димитрова, прорвало трубу с кипятком. Прорыв произошел в районе Института физкультуры. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Источник потопа образовался на перекрестке улиц Деловой и Васильковской.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

"Гейзер я понимаю не бесплатный - цена за это зрелище включена в увеличенные тарифы за горячую воду и отопление! Шоу (платное) должно продолжаться!";

"Наконец-то начали мыть улицы";

"Надо ещё больше сто этажек построить";

"Все, кто не помыл после села днище, можно заезжать";

"Это дни Исландии в Киеве. Гейзеры и все такое. Другие бы радовались, а наши бурчат. Что за люди";

"Не понимаю вашего злорадства. Просто трубы устали, им тоже надо отдыхать. Так же, Виталя?".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что сегодня, 1 апреля, в Киеве микроавтобус Volkswagen почти на половину ушел под дорожное покрытие. Инцидент случился днем на Демеевской площади в Голосеевском районе Киева.

Ранее сообщалось о том, что вандал на Борщаговке возле ТЦ "Апрель"  разрисовал чужой автомобиль ВАЗ нецензурными знаками.

Мы также писали о том, что в сети появились ужасающие фото киевского вокзала, который нуждается в реконструкции, потому что там много ржавчины и горы мусора.

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