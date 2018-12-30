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Главарь террористов Игорь Гиркин-Стрелков вышел на одиночный "пикет" в Москве (видео)

STYLERЖизнь    30.12.2018 - 14:18
Главарь террористов Игорь Гиркин-Стрелков вышел на одиночный "пикет" в Москве (видео)
Игорь Гиркин (фото: wikimedia.org)

Террорист решил вернуть себе былую славу

Игорь Гиркин с псевдонимом "Стрелков", полусумасшедший реконструктор, боевик и фанат "русского мира" вышел на одиночный пикет под здание МИД в Москве. Он стоит с плакатом "Сдача Южных Курил – госизмена". Об этом сообщила благотворительная организация "Повернись живим" в Facebook.

Главарь террористов Игорь Гиркин-Стрелков вышел на одиночный &quot;пикет&quot; в Москве (видео)

Скриншот видео: facebook.com/backandalive/

На странице организации сказано, что система прожевала и выплюнула некогда мегапопулярного террориста Гиркина. Говорят, что сам Путин приревновал этого фанатика-реконструктора за его былую популярность среди россиян.

Когда российские спецслужбы вывезли Гиркина связанным на Родину. Теперь так называемый Стрелков ушел в оппозицию к власти, потому что до сих пор верит в "русский мир" и мечтает о возрождении СССР эпохи сталинизма.

"Повернись живим" пишет, что Игорь Гиркин возглавлял отряд "ихтамнетов" при захвате Верховной Рады Крыма 27 февраля 2014 года. А уже через два месяца вместе с боевиками захватывал город Славянск на Донбассе.

Видео: facebook.com/backandalive/

"Под руководством этого человека жестоко пытали и убивали украинцев в подвале здания СБУ Словянска. Узникам вырывали зубы, снимали скальпы, вспарывали животы только за то, что они не давали снимать сине-желтый флаг с государственных зданий, отстаивали право жить в собственной стране, на родной земле, говорить на родном языке, развиваться, меняться к лучшему, а не быть окраиной империалистического монстра", - говорится в сообщении благотворительной организации.

На видео мы видим, что боевик и убийца украинцев не брезгует использовать рычаги влияния на власть, которые являются сугубо демократическим инструментом, а именно одиночный пикет – единственную разрешенную форму протеста в современной России.

Напомним, Гиркин заявлял, что главарей боевиков на Донбассе ликвидируют исключительно спецслужбы РФ.

Также ранее мы сообщали о том, что "министра обороны ДНР" Гиркина подозревают в двойном убийстве.

Ранее мы говорили о том, что в США подали групповой иск против Гиркина-Стрелкова по делу о крушении MH17.

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