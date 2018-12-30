Ватажок терористів Ігор Гіркін-Стрєлков вийшов на одиночний "пікет" у Москві (відео)

Ігор Гіркін (фото: wikimedia.org)

Терорист вирішив повернути собі минулу славу

Ігор Гіркін із псевдонімом Стрєлков, напівбожевільний реконструктор, бойовик і фанат "руского міра" вийшов на одиночний пікет під будівлю МЗС у Москві. Він стоїть з плакатом "Здача Південних Курил – госзрада". Про це повідомила благодійна організація "Повернись живим" у Facebook.

Скріншот відео: facebook.com/backandalive/

На сторінці організації сказано, що система прожувала і виплюнула колись мегапопулярного терориста Гіркіна. Кажуть, що сам Путін приревнував цього фанатика-реконструктора через його колишню популярність серед росіян.Колись російські спецслужби вивезли Гіркіна зв'язаним на Батьківщину. Тепер так званий Стрєлков пішов в опозицію до влади, бо досі вірить у "рускій мір" і мріє про відродження СРСР епохи сталінізму.

"Повернись живим" пише, що Ігор Гіркін очолював загін "іхтамнєтів" при захопленні Верховної Ради в Криму 27 лютого 2014 року. А вже через два місяці разом з бойовиками захоплював місто Слов'янськ на Донбасі.

Відео: facebook.com/backandalive/

"Під керівництвом цієї людини жорстоко катували та вбивали українців в підвалі будівлі СБУ Слов'янська. Бранцям виривали зуби, знімали скальпи, розпорювали животи тільки за те, що вони не давали знімати синьо-жовтий прапор з державних будівель, відстоювали право жити у власній країні, на рідній землі, говорити рідною мовою, розвиватися, змінюватися на краще, а не бути околицею імперіалістичного монстра", - ідеться в повідомленні благодійної організації.

На відео ми бачимо, що бойовик і вбивця українців не гидує використовувати важелі впливу на владу, які є суто демократичним інструментом, а саме одиночний пікет – єдину дозволену форму протесту в сучасній Росії.

Нагадаємо, Гіркін заявляв, що ватажків бойовиків на Донбасі ліквідують виключно спецслужби РФ.

Також раніше ми повідомляли про те, що "міністра оборони ДНР" Гіркіна підозрюють в подвійному вбивстві.

Раніше ми говорили про те, що в США подали груповий позов проти Гіркіна-Стрєлкова у справі про катастрофу MH17.