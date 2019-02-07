Глыба льда проломила голову: трагические подробности ЧП в Конотопе

Погребение планируют проводить в Мариуполе

3 февраля в Конотопе глыба льда упала с крыши многоэтажки и травмировала супружескую пару. Мужчина долгое время находился в коме, а жену перевели из хирургии в травматологическое отделение. Семье собирали деньги на лечение, однако Александру помочь так и не успели, его сердце остановилось 7 февраля. Об этом информирует местный активист Влад Заяц в социальной сети Facebook.

"Уважаемые друзья! Сегодня ночью остановилось сердце Александра (потерпевшего от сосульки). Мне сообщили эту новость близкие погибшего. Погребение будет проходить в родном городе Мариуполь. Все расходы возьмет на себя Конотопский городской совет. В этом меня заверили лично. Вечная память!" - сказано в посте.

Скриншот: (facebook.com/vlad.zaiats)

Напомним, что трагедия произошла в центре города, когда супружеская пара выходила из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки. Мужчине проломило голову, а его жена отделалась переломами. Врачи утверждали, что пострадавшие оправятся от болезни, нужно лишь пройти реабилитацию. Однако судьба распорядилась иначе.

Мы писали, что под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку. По данным медиков, предварительный диагноз - перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома. При этом врачи отметили, что состояние парня тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Киеве на припаркованный автомобиль во дворе здания обрушилась глыба льда со снегом. В результате падения лед пробил стеклянную панорамную крышу машины.

А также о том, что в Харькове возле одного дома в разное время на голову двум людям упали сосульки. При этом прохожие получили сложные травмы.