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Голик: лучшая в Украине школа отпраздновала двухлетний "юбилей"

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 11:51
Голик: лучшая в Украине школа отпраздновала двухлетний "юбилей"
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Голик перечислил, чем обзавелась школа после реконструкции

Два года назад, 17 мая 2018 года, в районном центре Днепропетровской области, пгт - пгт Соленое, была открыта после реконструкции Солонянская опорная школа, которую называют "лучшей" в Украине. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Ровно через секунду после своего открытия эта школа стала лучшей школой Украины", - подчеркнул он.

Голик перечислил, чем обзавелась школа после реконструкции: два футбольных поля, площадка для баскетбола, волейбола, тенниса, зона воркаута, две детских площадки, беговая дорожка с профессиональным легкоатлетическим покрытием, садом и небольшим парком.

Голик: лучшая в Украине школа отпраздновала двухлетний &quot;юбилей&quot;

100%-я доступность здания, яркий энергосберегающий фасад, прозрачные двери в каждый класс, первый в Украине инклюзивный ресурсный центр, бук-кроссинги и бесплатные тысячи книг, сухие бассейны в коридорах, интерактивные доски в каждом классе, туалеты для детей с особыми потребностями на каждом этаже, подъемник на второй этаж, подъемник на сцену актового зала, легкие таблички возле каждого класса и на входе в школу, видеонаблюдение, новые коммуникации - все это появилось в новой школе.

Голик: лучшая в Украине школа отпраздновала двухлетний &quot;юбилей&quot;

"Уже позже таких же крутых школ мы построили и реконструировали еще несколько десятков по всей Днепропетровской области. В каждой из них было то, чем заморачивались только мы во всей стране - скрупулезная работа с мелочами и нюансами", - рассказал Голик.

Напомним, в 2015-2019 годах Юрий Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА.

Национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог. Также будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

Ранее Юрий Голик сообщал, что на Донбассе в рамках программы появятся новые дороги, школы и садики.

Автор: Андрей Ярошенко

Теги Новости Украины школаЮрий Голик
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