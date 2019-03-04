Гороскоп на 4 марта: что сулят звезды всем знакам Зодиака

Про любовь, бизнес и карьеру - что готовят звезды в первый понедельник марта

Гороскоп на 4 марта 2019 года для всех знаков Зодиака позволит вам взвешеннее начать новую неделю первого весеннего месяца, чтобы избежать возможных "острых углов" в быту, финансовых вопросах и на любовном фронте.

Убывающая Луна в Водолей принесет 4 марта большинству из знаков Зодиака успех и приятные новости. Какие именно - читайте в нашем гороскопе.

Овен

Для тех, кто родился с 21 марта по 20 апреля, звезды предвещают сегодя новые заманчивые предложения, которые однако потребуют взвешенного анализа и не потерпят легкомысленного принятия решений - иначе последствия могут нериятно аукнуться.

В то же время 4 марта станет удачным днем для реализации давно задуманных планов - только дерзайте упорнее, и плоды от усилий окупятся с лихвой.

Телец

4 марта для Тельцов станет успешным для инвестиций. Деловых людей, которые планируют финансовые вложения и важные переговоры с бизнес-партнерами, звезды предостерегают от конфликтных ситуаций. Старайтесь если уже не прислушиваться к мнению окружающих, так хоть не спорить с ними почем зря - смотрите шире на вопросы. Также не стесняйтесь спрашивать совета у близких людей, которым вы доверяете.

Высокая вероятность того, что в этот день ваши прежние инициативы смогут принести успешный результат.

Близнецы

Расположение звезд сулит Близнецам в этот день неожиданные предложения, на которые, впрочем, не стоит давать согласие только на эмоциях - как бы заманчиво они не звучали. Также высока вероятность обрести новые полезные знакомства или же возобновить подзабытые - это поспособствует свежим мыслям для решения непростых задач.

Не зацикливайтесь на работе, первый будний день недели для вашего знака Зодиака удачный для аккумулирования сил и здоровья - поэтому позвольте себе чуточку больше отдыха и обратите внимание на правильное питание.

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам быть активнее 4 марта. Отбросьте лень и сомнения - и у вас все будет получаться. Этот день станет благоприятным как для самоорганизации, так и для интеллектуального развития. Для ваших бизнес-проектов 4 марта станет удачным для воплощения в жизнь.

Также не стесняйтесь обращаться со спорными вопросами к близким, прислушивайтесь к советам.

Лев

Луна обещает Львам приятные новости, которые поспособствуют реализации планов. Высока вероятность так называемой "эврики", поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу и интуиции. Главное в этот день - больше спокойствия и меньше напора в общении с партнерами (постарайтесь поставить гордыню на паузу).

В личном плане 4 марта станет удачным для встречи с близким человеком, звезды будут благосклонны к вашим открытым сердцам.

Иллюстративное фото: гороскоп (pixabay.com)

Дева

Не стоит в этот день брать на себя больше обычного. 4 марта станет успешным для решения вопросов, которые вы обстоятельно обдумывали и взвешивали - риски вряд ли сегодня окупятся. Для инвестирования в бизнес-проекты также будет очень полезно спросить совета у партнеров. Если вы откажитесь от импульсивности, результат окупится "с головой".

В общении с окружающими избегайте конфликтных ситуаций, даже если убеждены в своей правоте безоговорочно - лишний раз не раньте людей словом, берегите свое и чужое эмоциональное здоровье.

Весы

Рожденным в период с 24 сентября по 23 октября будет полезно затеять долгосрочный проект - как бизнес-инициативу, так и ремонт в доме. Звезды благосклонны к серъезным делам в этот день, уверяют астрологи.

В то же время 4 марта стоит обратить внимание на личную жизнь и избегать сомнительных отношений, так как в итоге высока вероятность "ошпариться".

Скорпион

В вопросах бизнеса Скорпионам не желательно отвлекаться на сторонние инициативы - 4 марта лучше посвятить именно тем делам, над которыми вы трудитесь уже определенное время, и ваша концентрация окупится сторицей. Финансовые вопросы не терпят легкомыслия, поэтому будьте бдительны.

На любовном фронте также лучше двигаться в выбранном направлении, что сулит укрепление отношений. Опять же, сегодня лучше избегать фривольностей.

Стрелец

Астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака откинуть заманчивое желание немного полениться, а окунуться с головой в работу. Ваши вложения в деловые проекты, умноженные на упорство и энтузиазм 4 марта могут принести великолепные результаты в скором будущем.

Также в этот день высока вероятность везения, поэтому слушайте внутренний голос и доверяйте интуиции.

Козерог

Луна готовит Козерогам 4 марта удачные вложения финансов - будь то просто покупка, или же деловой проект. Главное, не гнушаться спросить совета у людей, которым вы доверяете. Фортуна будет на вашей стороне, но злоупотреблять этим не стоит: старайтесь вкладывать в благие начинания с высокими целями, а не огульно "ставить все на зеро".

Также сегодня важно обратить внимание на ваше окружение. Общение с искренними людьми дас вам не только позитивный настрой, но и избавит от сомнительных советов окружающих.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Водолей

Удачный день для Водолеев во многих сферах деятельности. Подходите к решению вопросов, отбросив сиюминутные эмоциональные подходы и прислушивайтесь к логике - она всегда была на вашей стороне. Позитивный день для развития и углубления деловых проектов и бизнеса.

4 марта принесет вам в личном плане также приятные моменты, поэтому будьте открыты и коммуникабельны, и может среди встреч окажется ваша будущая вторая половинка.

Рыбы

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака не спешить 4 марта делать дорогостоящие покупки, лучше снова обдумать и взвесить риски. Будьте осторожнее в финансовых вопросах и делах, связанных с недвижимостью. Не принимайте поспешных решений.

Если не материальная фортуна - то интеллектуальная. Звезды могут преподнести вам несколько интересных мыслей и вдохновят на интересные проекты, которые в скором времени могут конвертироваться к финансовое благо и успех. Важно не отмахиваться от советов окружающих и партнеров, вслушиваться в рекомендации.

Как сообщалось ранее, астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака и составили любовный гороскоп на март 2019.

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