В халате и домашних тапочках: отважная жительница Николаева спасла тонущих детей

Видео: (YouTube/ТСН)

В Николаевской области отважная женщина свершила героический поступок: она спасла тонущих в проруби детей, рискуя своей жизнью. Об этом информируют в сюжете ТСН.

8-летний мальчик и 10-летняя девочка провалились в прорубь и не могли выбраться. Детям повезло, 24-летняя Тамила Чернюк вышла из дома и услышала крик, который исходил со стороны реки. Девушка бросилась спасать малышей в халате и домашних тапочках, не успев переодеться.

Оказалось, что Аня с младшим братом Данилом пошли на речку тайком от родителей вместе с соседским мальчиком. Внезапно девочка шутя схватила шапку товарища и бросила подальше на лед. Туда сразу же бросился Даня и провалился. Сестра, которая бросилась спасать, также оказалась в воде. Товарищ побежал звать взрослых, однако Чернюк подоспела быстрее.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

"Я прибежала, дети тонут в проруби. Я пошла за ними, думала вытащить, но сразу провалилась также. Сначала мальчика вытащила, перекинула через себя, а девочка говорит: "Даня, хотя бы ты спасись", а потом я вытащила девочку, говорила им ползти", - рассказывает Тамила.

Пока спасала детей, поняла, что сама уже может не выбраться. Банный халат промок и тянул ее вниз. Выбраться ей удалось с большими усилиями и лишь после того, как она сняла халат. После Тамила завела детей в ближайший дом, где они отогрелись. Девушку уже наградили спасатели, хотя она в своем поступке не видит ничего особенного.

Напомним, что в Одесской области дети уплыли на оторвавшейся льдине.

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