В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)

Харьковчане возмущены тем, что реку Уды так сильно загрязняют
Грязная река в Харькове взбудоражила сеть. Пользователи сети утверждают, что в реку Уды попадает очень много отходов коксового завода, который расположен в юго-западной части города. Об этом говорится на страницы группы "ХС Харьков" в Facebook.
Жители Харькова считают, что в реку в больших количествах сливаются отравленные стоки от гашения коксовых печей прямо из-под ограды местного коксового завода. Это происходит через выведенные за ограду сливные трубы по прорытым канавам.
Грязная река в Харькове взбудоражила сеть (видео: facebook.com/h.saltovka)
Вот, что пишут в сети по этому поводу:
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
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