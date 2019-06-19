В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)

Грязная река в Харькове взбудоражила сеть. Пользователи сети утверждают, что в реку Уды попадает очень много отходов коксового завода, который расположен в юго-западной части города. Об этом говорится на страницы группы "ХС Харьков" в Facebook.

Жители Харькова считают, что в реку в больших количествах сливаются отравленные стоки от гашения коксовых печей прямо из-под ограды местного коксового завода. Это происходит через выведенные за ограду сливные трубы по прорытым канавам.

Грязная река в Харькове взбудоражила сеть (видео: facebook.com/h.saltovka)

Вот, что пишут в сети по этому поводу:

На выходе из Сум такая же печаль;

Не ту страну назвали Гондурасом!!!

Скриншот с Facebook

Скорее это не от коксохима, а частный завод возле речки (улица Конотопская), то, что возле него вонь стоит и мусор не вывозится и превратили пляжи в свалку, вот это правда;

И химию они сливают в речку!!! Трубу проложили от завода прямо в реку!!! Все абсолютно сливают через нее!!!! Мы рядом живем... Детей выводить на водоем страшно;

Скриншот с Facebook

Мрачно;

Так ей уже лет двадцать на моей памяти хана. Она даже зимой не замерзает;

Кошмар... по-моему, в последние пару месяцев-месяц коксохим активизировался. Выбросы в воздух пару недель назад были такие сильные, что окно в районе завода Шевченко было невозможно открыть.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Крым на пороге жуткой экологической катастрофы. Жители Армянска, который пострадал из-за выброса на местном химическом заводе "Крымский титан" в 2018 году, вновь жалуются на ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.