Хронология событий началась раньше: адвокаты пострадавшей из Кагарлыка раскрыли новые детали

Жертва насилия экс-полицейских из Кагарлыка дала пресс-конференцию вместе со своими адвокатами. Стало известно, что угрозы от полицейских девушка получала еще до трагедии.

Как отметили адвокаты, мать девушки подавала заявление на одного из подозреваемых за угрозы еще в начале мая, но в полиции не отреагировали.

"Хронология событий началась не 24 мая. Хронология событий началась гораздо раньше. Нэлина мама подала заявление об угрозах Николая – одного из подозреваемых. И это дело никоим образом не имело должной реакции", - рассказала адвокат Елена Сотник во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что если бы правоохранительные органы отреагировали на заявление, то трагедии 24 мая можно было бы избежать.

"Поэтому важно, чтобы ГБР и прокуратура расследовали это событие в хронологии и понимали, что было или промедление, или умышленное сокрытие преступлений конкретного полицейского, которое привело к тому, что произошло 24 мая", - добавила адвокат.

Кроме того, стало известно, что после совершения преступления полицейские продолжили угрожать жертве, а также ее родным.

"Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал: "Я скоро вернусь, и вы поймете, вы тогда получите". Угрозы эти звучали, и сама Неля, и ее семья боится", - сказала Сотник.

Она добавила, что руководитель Национальной полиции Игорь Клименко лично обещал предоставить охрану, но по факту этого так и не сделали.

"Неле нужна качественная, круглосуточная охрана. А ей сказали – мы дадим вам тревожную кнопку, но до ближайшего отделения полиции 130 км. Охраны нет, потому что охраняемое лицо должно обеспечивать диван и питание", - сообщила нардеп Анастасия Радина.

Адвокат Нели Елена Сотник рассказала, что девушка находится в очень тяжелом состоянии, боится за себя и свою семью.

"Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами, из-за того, что она находится в очень серьезном психологическом тяжелом состоянии, и она за себя боится, и за свою семью", - добавила правозащитник.

Пресс-конференция по делу о насилие в Кагарлыке

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