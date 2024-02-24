І смачно, і корисно. 5 напоїв, які природним чином знижують холестерин

Зелений чай

Зелений чай відомий своїми численними перевагами для здоров’я, зокрема здатністю знижувати рівень холестерину. Він містить антиоксиданти під назвою катехіни, які допомагають запобігти всмоктуванню холестерину в кишечнику, тим самим знижуючи рівень "поганого" холестерину.

Крім того, зелений чай сприяє виробленню "хорошого" холестерину, що підтримує здоров’я серця. Постарайтеся випивати принаймні дві чашки зеленого чаю щодня, щоб отримати переваги зниження холестерину.

Чай з гібіскусу

Чай з гібіскусу не тільки освіжає, але й ефективно знижує рівень холестерину. Дослідження показали, що регулярне вживання цього чаю може призвести до значного зниження рівня "поганого" холестерину.

Це пояснюється високим вмістом антоціанів та інших антиоксидантів, які допомагають покращити ліпідний профіль і зменшити запалення в організмі. Насолоджуйтесь чашкою чаю з гібіскусу щодня, щоб підтримувати здоровий рівень холестерину, необхідний для здоров’я серцево-судинної системи.

Буряковий сік

Буряковий сік є живильним джерелом, який пропонує численні переваги для здоров’я, включаючи його здатність знижувати рівень холестерину. Він містить сполуки під назвою беталаїни, які знижують рівень "поганого" холестерину і тригліцеридів, одночасно збільшуючи рівень "хорошого" холестерину.

Крім того, буряковий сік багатий дієтичними нітратами, які допомагають покращити кровообіг і загальне здоров’я серця. Включіть буряковий сік у свій щоденний раціон.

Вівсяне молоко

Вівсяне молоко є альтернативою коров’ячому молоку, яке може допомогти знизити рівень холестерину завдяки високому вмісту розчинної клітковини, зокрема бета-глюканів. Розчинна клітковина допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, зв’язуючись із частинками холестерину в травному тракті та виводячи їх з організму.

Дослідження показали, що введення вівсяного молока у раціон може призвести до значного зниження рівня "поганого" холестерину, тим самим зменшуючи ризик серцевих захворювань. Використовуйте вівсяне молоко як поживну основу для смузі, пластівців або кави.

Вода з лимоном

Вода з лимоном - простий, але ефективний напій, який може допомогти знизити рівень холестерину та зміцнити загальний стан здоров’я. Лимони багаті вітаміном С і антиоксидантами, які допомагають зменшити запалення і окислювальний стрес в організмі.

Крім того, вода з лимоном містить пектин, тип розчинної клітковини, який, як було показано, знижує рівень "поганого" холестерину. Вживання теплої води з лимоном вранці натщесерце може допомогти стимулювати травлення, детоксикувати організм і підтримувати здоровий рівень холестерину. Вичавіть сік половини лимона в склянку теплої води і насолоджуйтеся цим напоєм щодня.