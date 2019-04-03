Вы не имеете права здесь жить: крымчанка рассказала про жизнь в оккупации

Жительница Крыма позвонила на прямую линию "Крым.Реалии" и рассказала, как ее заставляли оформить российский паспорт. Запись разговора разместили на странице "Крым.Реалии" в Twitter.

На прямую линию позвонила жительница оккупированного Крыма Антонина, которая рассказала, что после того, как она отказалась оформлять российские документы – ее лишили практически всего. Женщина уже пять лет живет с украинским паспортом.

"Я не отказывалась от российского гражданства, я вообще не стала связываться с российской системой. Когда у нас стали выдавать российские паспорта, в нашем паспортном столе консультант из Москвы, юрист, объяснил мне, что без российских документов никуда. Я ему говорю: "А если я не хочу менять гражданство?" Тогда он мне ответил: "Вы не имеете права здесь жить. Либо берете паспорт, либо вид на жительство, либо берете миграционную карту"", - рассказала жительница Крыма.

Оккупированная Ялта (pixabay.com)

Она объяснила, что не стала получать российский паспорт, и не стала оформлять себе вид на жительство или миграционную карту, так как не хочет иметь с оккупантами ничего общего.

"Ничего, чтобы быть вне закона. Ничего. Не знаю, я живу или доживаю. РФ считает меня своим гражданином, но недостаточно гражданином. Я не могу обратиться в поликлинику, лечь в больницу без российского паспорта. Здесь я вообще-то никто и прав у меня никаких нет. Ни человеческих, ни прав гражданина. Ничего совсем", - резюмировала женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал высказал мнение об угрозе масштабного вторжения России.

А также мы рассказывали о том, что в оккупированном Крыму назревает экологическая катастрофа.