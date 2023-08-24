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Як зараз виглядає і чим займається Ассоль, яка співала "моя мама лучшая на свете"

Катерина Тараненко більше не Ассоль (колаж: Styler)
Автор: Styler

Багато хто з українців пам'ятає юну співачку Ассоль, чиї пісні "Моя мама" і "Вкраїно моя" були популярними в 2000-х. Але не всі знають, як виглядає Катерина Тараненко (справжнє ім'я артистки) сьогодні і чим вона займається.

А виявляється, українська співачка з Донецька, не полишила займатися музикою. Хоча теми для творчості після одруження (2019 року Катя вийшла заміж за бізнес-аналітика) вона обирає вже інакші.

Катю Тараненко багато хто пам'ятає як Ассоль (фото з архіву співачки)

Крім того, вона вже не та маленька Ассоль, якою багато хто її пам'ятає. Сьогодні Катерина творить під ім'ям SWOIIA. А днями вийшла її пісня "Сестра", де артистка розказує про своє захоплення неймовірними українськими жінками. 

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Сестра" - це такий собі гімн-маніфест сильних українських жінок, які день за днем йдуть по життю і демонструють усьому світу свою міць і жіночність, яка, як виявилось, може бути просто сталевою. Про жінок, які можуть і вміють бути тендітними, жіночними, по справжньому кохати, але і водночас готові віддати своє життя за країну. 

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Із самісінького дитинства я точно знала, що хочу співати і дарувати світу свою творчість. В якийсь момент я зрозуміла, що мені потрібно поставити усе на паузу та знайти себе. В моїй душі накопичувалися емоції, зберігались історії. І зараз, у цей складний період для нашої країни, мені хочеться, піснею віддячити українкам! Наші жінки волонтерять, збирають мільйони гривень, лікують на фронті поранених, а іноді і самі беруть зброю до рук. Про силу і міць українських жінок можна говорити невпинно!" - коментує 29-річна SWOIIA.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Кліп на цю пісню, режисером якого виступив Віктор Скуратовський, - це антологія історій звичайних українських жінок. У відео знялися ексвійськовослужбовиця Анастасія Матюшевська, військова бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтерка Наталя Феночко, парамедикиня Катерина Галушка та прес-офіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко.

Кожна з них є взірцем жіночності та неймовірної сили і міці водночас.

 

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