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Какие помидоры ни в коем случае нельзя консервировать и почему

Какие помидоры нельзя консервировать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дачный сезон постепенно близится к концу, поэтому огородники собирают урожай и делают заготовки на зиму. Однако следует быть бдительными, ведь некоторые овощи могут серьезно навредить здоровью.

Мало кто знает, но не все помидоры можно консервировать. В чем причина - читайте ниже.

Что опасного в некоторых помидорах

Известно, что помидоры нельзя оставлять на ветках - сорвать нужно все плоды, даже если они остались зелеными. Вместе с тем именно в зеленых помидорах фиксируется высокое содержание опасных для организма веществ.

Так, в зеленом плоде содержится достаточно много соланина - это ядовитое вещество может нанести ощутимый удар по здоровью человека. Чтобы получить серьезное отравление, достаточно съесть пять-шесть плодов.

К тому же незрелый помидор "богат" томатином. Это вещество менее вредно для человека, однако если объесться зелеными помидорами, к отравлению соланином добавится яд томатин.

Важно помнить, что не все неспелые томаты нужно выбрасывать на помойку. В частности, если помидоры по размерам и форме выглядят, как спелые, такие овощи можно консервировать или оставить на созревание.

Томат, который начал краснеть безвреден для здоровья.

С зеленого помидора можно убрать вредные вещества. Овощи достаточно несколько раз обдать кипятком. Также плоды можно вымочить в солевом растворе в течение нескольких часов.

Какие помидоры можно консервировать

Человек сам может легко определить лучшие сорта помидоров для консервации, опираясь на простые требования к плодам:

  • выращенные одновременно и желательно на одной грядке;
  • плоды цельные, без видимых повреждений;
  • плоды должны хорошо держать форму;
  • небольшой размер, чтобы не возникало трудностей при погружении томатов в банку и при их извлечении.

Ранее мы сообщали, почему трескаются помидоры при созревании и как этого избежать.

Также мы писали, какой способ поможет сохранить помидоры надолго свежими.

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