Кандидат в депутаты попала в громкий скандал: соцсеть обсуждает видео с ее участием

Кандидат в депутаты Наталья Баласинович стала объектом обсуждения украинцев. Дело в том, что на днях в сети появилось видео, на котором она обматерила женщину.

На видео видно, как Баласинович сидит в машине, курит и с кем-то ругается. Кроме того, в данном видео присутствует и другой конфликт с свекровью. Она проклинает женщину, плюет на нее и использует нецензурную брань.

Видео: YouTube/Tory Nyava

Стоит отметить, что политическая партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" проводит проверку в отношении поведения Натальи Баласинович, которая внесена под 30 номером в списке партии на внеочередные парламентские выборы.

Инцидент с кандидатом в депутаты вызвал волну критики со стороны пользователей соцсети.

И это хочет в Верховную Раду?

Это ужас;

Биомусор;

Быдло.

Напомним, что в Бердичеве мужчина совершил самоподжог на заседании горсовета. В результате происшествия пострадал сам мужчина и несколько депутатов, которые бросились тушить огонь.

Ранее сообщалось о том, что в Прилуках на встрече с кандидатом нардепы избили журналистов, которые пытались проверить информацию о подкупе избирателей.