Кардиологи рассказали, чем iPhone 12 опасен для здоровья: мы ошеломлены

Опасность представляет магнит, который расположен в смартфонах Apple. Он может повлиять на работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Доктор Гурджит Сингх (Gurjit Singh) и его коллеги провели iPhone 12 Pro над грудной клеткой пациента с имплантируемым дефибриллятором. Из-за чего встроенное оборудование просто отключилось.

"Когда мы убрали телефон с груди, дефибриллятор немедленно вернулся к своей нормальной работе", - рассказывает медик.

Ученые говорят, что данная ситуация их несколько обескуражила. Ведь они ранее предполагали, что магнит в смартфоне слишком слабый, чтобы так повлиять на работу прибора.

Сингх говорит, что магнит в имплантированных устройствах нужен для того, чтобы врачи могли при необходимости неинвазивно повлиять на работу оборудования.

Исследователи пришли к выводу, что смартфоны могут наносить вред людям с болезнями сердца. Во избежание неприятностей медики советуют не носить устройства серии iPhone 12 в верхнем кармане рубашки или пальто, а также не класть на грудь.