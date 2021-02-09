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Кардиологи рассказали, чем iPhone 12 опасен для здоровья: мы ошеломлены

Автор: Светлана Мащенко

Кардиологи из США выяснили опасность iPhone 12 для людей с болезнями сердца. Так, в Институте сердца и сосудов Генри Форда (Детройт) были проведены исследования, которые доказали этот факт.

Об этом сообщает NBC25 News.

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Опасность представляет магнит, который расположен в смартфонах Apple. Он может повлиять на работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Доктор Гурджит Сингх (Gurjit Singh) и его коллеги провели iPhone 12 Pro над грудной клеткой пациента с имплантируемым дефибриллятором. Из-за чего встроенное оборудование просто отключилось.

"Когда мы убрали телефон с груди, дефибриллятор немедленно вернулся к своей нормальной работе", - рассказывает медик.

Ученые говорят, что данная ситуация их несколько обескуражила. Ведь они ранее предполагали, что магнит в смартфоне слишком слабый, чтобы так повлиять на работу прибора.

Сингх говорит, что магнит в имплантированных устройствах нужен для того, чтобы врачи могли при необходимости неинвазивно повлиять на работу оборудования.

Исследователи пришли к выводу, что смартфоны могут наносить вред людям с болезнями сердца. Во избежание неприятностей медики советуют не носить устройства серии iPhone 12 в верхнем кармане рубашки или пальто, а также не класть на грудь.

Ранее мы писали, что раскрыты характеристики рекордно дорогого iPhone 13.

Также сообщалось, что Apple перенесла презентацию iPhone 13.

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