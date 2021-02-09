RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кардіологи розповіли, чим iPhone 12 небезпечний для здоров'я: ми приголомшені

Автор: Світлана Мащенко

Кардіологи з США з'ясували небезпеку iPhone 12 для людей з хворобами серця. Так, в Інституті серця і судин Генрі Форда (Детройт) були проведені дослідження, які довели цей факт.

Про це повідомляє NBC25 News.

Популярні новини
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку 07 лютого 2021
У мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО: як живуть злочинці 07 лютого 2021
Продукти, які не варто купувати в супермаркеті: це збереже гроші та здоров'я 07 лютого 2021
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться 07 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021

Небезпеку представляє магніт, який розташований в смартфонах Apple. Він може вплинути на роботу кардіостимуляторів і дефібриляторів.

Доктор Гурджит Сінгх (Gurjit Singh) і його колеги провели iPhone 12 Pro над грудною клітиною пацієнта з імлантованим дефібрилятором. Через що вбудоване обладнання просто вимкнулося.

"Коли ми прибрали телефон з грудей, дефібрилятор негайно повернувся до своєї нормальної роботи", - розповідає медик.

Вчені говорять, що дана ситуація їх дещо збентежила. Адже вони раніше припускали, що магніт в смартфоні занадто слабкий, щоб вплинути на роботу приладу.

Сінгх каже, що магніт в електронних пристроях потрібен для того, щоб лікарі могли при необхідності неінвазивно вплинути на роботу обладнання.

Дослідники дійшли до висновку, що смартфони можуть завдавати шкоди людям з хворобами серця. Щоб уникнути неприємностей медики радять не носити пристрої серії iPhone 12 у верхній кишені сорочки чи пальта, а також не класти на груди.

Раніше ми писали, що розкрито характеристики рекордно дорогого iPhone 13.

Також повідомлялося, що Apple перенесла презентацію iPhone 13.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України iPhone
Читайте також
Apple випустить iPhone 13 з підекранним сканером відбитків пальців, - WSJ
Apple заявила про можливу небезпеку iPhone 12: кому вони можуть загрожувати
Прогноз погоди