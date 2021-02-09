Кардіологи розповіли, чим iPhone 12 небезпечний для здоров'я: ми приголомшені

Кардіологи з США з'ясували небезпеку iPhone 12 для людей з хворобами серця. Так, в Інституті серця і судин Генрі Форда (Детройт) були проведені дослідження, які довели цей факт.
Про це повідомляє NBC25 News.
Небезпеку представляє магніт, який розташований в смартфонах Apple. Він може вплинути на роботу кардіостимуляторів і дефібриляторів.
Доктор Гурджит Сінгх (Gurjit Singh) і його колеги провели iPhone 12 Pro над грудною клітиною пацієнта з імлантованим дефібрилятором. Через що вбудоване обладнання просто вимкнулося.
"Коли ми прибрали телефон з грудей, дефібрилятор негайно повернувся до своєї нормальної роботи", - розповідає медик.
Вчені говорять, що дана ситуація їх дещо збентежила. Адже вони раніше припускали, що магніт в смартфоні занадто слабкий, щоб вплинути на роботу приладу.
Сінгх каже, що магніт в електронних пристроях потрібен для того, щоб лікарі могли при необхідності неінвазивно вплинути на роботу обладнання.
Дослідники дійшли до висновку, що смартфони можуть завдавати шкоди людям з хворобами серця. Щоб уникнути неприємностей медики радять не носити пристрої серії iPhone 12 у верхній кишені сорочки чи пальта, а також не класти на груди.
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