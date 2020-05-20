Когда в Киеве откроют садики: родителей огорчили новостью

Детские садики в Киеве откроют в Киеве не раньше, чем через 10-14 дней после того, как правительство примет такое решение. Об этом сказал Виталий Кличко в своем Telegram-канале, обозначив, что главное сейчас - это безопасность детей.

Напомним, что в правительстве решение по открытию детских садиков пообещали озвучить до 22 мая. Их могут открыть уже с понедельника, 25 мая, вместе с запуском метрополитена.

Но премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в Украине с 22 карантин будет переходить на адаптивную модель, когда решения, в том числе и об открытии садиков, будут приниматься по каждому региону отдельно.

Виталий Кличко причиной такой отсрочки обозначил то что образовательные учреждения еще не полностью готовы к приему детей. По словам градоначальника, сейчас проводится проверка сотрудников на возможное заболевание, проводят инструктаж по работе в новых условиях, а также идет закупка дезинфекторов, моющих средств и так далее.

Мэр попросил родителей ответственно отнестись к ситуации, и давать только правдивую информацию о состоянии детей и других членов семьи.

Тем временем в Министерстве образования и науки озвучили новые правила о том, как будут работать садики. Среди них обязательные проверки детей каждые 4 часа, отказ от ковров, мягких игрушек и многоразовых полотенец.

Ранее мы писали, что метро в Украине могут запустить уже с 25 мая, но работать оно будет согласно ряда требований.