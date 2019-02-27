В Киеве россиянам напомнили, чей Крым (фоторепортаж)

Акцию организовали, чтобы напомнить украинцам о трагических событиях 2014 года

В среду, 27 февраля, в Киеве на Майдане Незалежности активисты международного общественного движения #LiberateCrimea провели акцию "Украина, помни: Крым оккупирован", приуроченную к "Дню сопротивления Крыма российской оккупации".

Целью акции является выявление солидарности с крымскотатарским народом, а также со всеми украинцами, которые несмотря ни на что, сохраняют верность Украине в аннексированном РФ Крыму.

Фоторепортер Styler подготовил репортаж с места события.

Акция в поддержку Крыма прошла в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, во вторник, 26 февраля, отмечался "День сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день 2014 года перед зданием ВР Крыма прошел митинг в поддержку целостности Украины.

Тогда возле Верховной Рады Крыма собрались, по разным оценкам, от 10 до 20 тысяч крымских татар и крымчан других национальностей, которые выступили против происходящего, и от 2 до 4 тысяч представителей пророссийских сил. Их разделял кордон милиции.

Акция в поддержку Крыма прошла в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

К слову, у Крымского моста начались проблемы с высотой из-за проседания и заиливания, что в ближайшем времени может сделать проход под мостом для транспортных средств невозможным.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном РФ Крыму родителям навязывают отказ от изучения в школах учениками другого языка, кроме русского.