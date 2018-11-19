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"Личная неприязнь": в Киеве злоумышленники порезали шины автомобилям на еврономерах

STYLERЖизнь    19.11.2018 - 15:25
"Личная неприязнь": в Киеве злоумышленники порезали шины автомобилям на еврономерах
Фото: РБК-Украина

Инцидент произошел ночью на улице Ушинского

В Киеве на улице Ушинского ночью в понедельник, 19 ноября, порезали шины трех автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении указано: "Сегодня ночью на Ушинского сразу трем автомобилям на еврономерах порезали резину. К слову, все автомобили были запаркованы без нарушений ПДД (проходу/проезду не мешают), видимо у кого-то просто личная неприязнь?"

&quot;Личная неприязнь&quot;: в Киеве злоумышленники порезали шины автомобилям на еврономерах

&quot;Личная неприязнь&quot;: в Киеве злоумышленники порезали шины автомобилям на еврономерахФото: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сразу же отреагировали на новость. Некоторые начали припоминать подобные истории, отметив, что это не первый случай:

&quot;Личная неприязнь&quot;: в Киеве злоумышленники порезали шины автомобилям на еврономерах

Скриншот комментариев: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что украинцам рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов. Никогда не передавайте деньги незнакомым людям и не пополняйте никому счета банковских карт.

Мы писали, что в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

А также о том, что в Мелитополе орудует неуловимая банда грабителей.1 ноября, около семи вечера бандиты ворвались в дом жителя Семеновки, связали его и закрыли в ванной. Преступники забрали 2800 грн пенсии и украшения. Задержать их так и не удалось.

Видео: (video.rbc.ua)

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