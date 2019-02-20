Киевлянин два года живет на дереве: журналисты заподозрили обман

По словам местных рыбаков, мужчина там не ночует

Недвано укранские СМИ облетела новость о киевлянине, который уже более двух лет живет в гнезде на дереве на берегу Озера Иорданское в Оболонском районе столицы. Журналисты издания "КП в Украине" усомнились в правдивости "Иорданского Тарзана" и провели собственное расследование.

По словам отшельника, Владимира Грицака, он соорудил свое жилище из тряпья и мусора и вот уже более двух лет там живет. От дождя он укрывается зонтиками, а забирается на ночевку по завалившемуся стволу другого дерева.

В интервью одному из телеканалов отшельник, которого также называют "Иорданским Диогеном", рассказал, что у него есть гостинка в столице, но жить там он не хочет, поскольку в ней нет света и тепла, к тому же Владимир, якобы сломал ключ от входной двери.

Живет на дереве в Киеве - мужчину подозревают в обмане (фото: Кулиш Ярослав, kp.ua)

Во-первых, утверждают журналисты, он совсем не похож на жителя гнезда: выглядит опрятным, одежда чистая, борода расчесана, туфли начищены, а также отсутствует специфический запах.

В гнезде журналисты обнаружили массу пакетов, тряпок, старых подушек и матрасов - сложно оставаться ухоженным, ночуя в этом месте.

Во-вторых, по рассказам Владимира, он отслужил в пожарной части 30 лет, что маловероятно, поскольку максимальный срок пребывания на должности пожарного-спасателя - 20 лет (возможно еще 5 лет с разрешения специальной комиссии).

Живет на дереве в Киеве - мужчину подозревают в обмане (фото: Кулиш Ярослав, kp.ua)

К тому же, служащие пожарных частей на Оболони не знают мужчину с такой фамилией. Правда, допускают журналисты, он мог служить и в другом месте.

В-третьих, местные рыбаки, хотя и замечали странного мужчину на дереве неоднократно, но ни разу не видели, чтобы он там ночевал. По их словам, он приходит, посмотрит на природу, но не более.

Раньше мы писали о том, что в маршрутке №51 в Киеве кондуктор и водитель помогли инвалиду на коляске, чем умилили весь автобус и социальные сети.

А также сообщали, что в субботу, 16 февраля, в Киеве на Березняках подростки провалились под лед - они хотели сделать селфи.