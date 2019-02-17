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Опасное селфи: в Киеве девушки из-за фото провалились под лед (видео)

STYLERПроисшествия    17.02.2019 - 17:13
Опасное селфи: в Киеве девушки из-за фото провалились под лед (видео)
В Киеве девочки провалились под лед из-за селфи (коллаж РБК-Украина)

Причиной "экстримальной прогулки" стала жажда ярких фото

В субботу, 16 февраля, около 17:00 в Киеве на Березняках подростки провалились под лед. Спастись двум детям помогли неравнодушные прохожие, которые рискуя провалиться в озеро отчаянно бросились спасать школьниц-экстремалок. Видео героического спасения детей опубликовал Руслан Полищук в сообществе "Наш дім – Березняки" в Facebook.

 

Пост — предупреждение! (Покажите своим детям) Опять дети. Лёд. Озеро. 2019.02.16 - 17:08 / Киев, Березняки, о.Тельбин. Двое детей провалились на льду. Спс, кто участвовал в их спасении. (Похоже ТСНы у нас пропишутся:))

Опубліковано Ruslan Polischuk Субота, 16 лютого 2019 р.

На видео видно, что дети отошли далеко от берега и спустя несколько минут синхронно провалились в воду. Предварительно, девочки рисковали жизнью ради того, чтобы сделать фотографии. Подростков стали спасать неравнодушные прохожие. Вытаскивая школьниц из холодной воды, двое мужчин тоже провалились под лед.

К счастью, всем участникам происшествия удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей. Никто не пострадал, детей передали родителям. Спасатели просят жителей столицы быть осторожными самим и предупредить своих детей об опасности выхода на лед, а особенно, когда на улице стоит теплая погода.

Напомним, что ранее в Николаеве школьники спасли трех девочек, которые провалились под лед.

Также мы писали, что на Киевском водохранилище снегоход провалился под лед, есть погибшие.

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