Под Киевом зверски избили преподавателя английского: детали жуткого происшествия

К удивлению, грабить злоумышленник мужчину не стал

Преподаватель английского языка Мохаммед Сисейя был избит в Борисполе неизвестным мужчиной. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание УНН, ссылаясь на данные полиции.

Спикер областного управления полиции Николай Жукович сообщил: "В Борисполе 26 января преподавателя английского языка, гражданина Украины Мохаммеда Сисейя, жестоко избил неизвестный. Мужчина находится в тяжелом состоянии в Бориспольской ЦРБ. Сейчас проводим досудебное расследование, опросили около пяти свидетелей, которые могли видеть этот инцидент".

По данным свидетелей, между пострадавшим и нападавшим произошел конфликт. В чем конкретно состояла ссора неизвестно, однако в результате учитель английского был жестоко избит.

К слову, грабить злоумышленник мужчину не стал, однако это не отменяет ответственности за содеянное. По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести".

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