На кого учиться: лучшие специальности, которые в Украине долго будут востребованными

Как лучше выбирать профессию в Украине сегодня

Потребность в большем количестве IT-специалистов, чем украинские университеты имели возможность выпускать, долгое время была довольно высокой.

Однако сейчас эта ситуация меняется из-за влияния на нее войны и мировых тенденций (например, замораживание найма в крупных компаниях в США и рецессия).

Поэтому, например, если вы никогда не тянулись к программированию, но решаете туда пойти "потому что перспективно", вспомните начало 2000-х, когда по такому принципу выбирали юриспруденцию или менеджмент.

Выбирать свое будущее Кураева советует с помощью простого метода: выписать список тех активностей, которыми нравится заниматься, и уже из них скомпоновать сферы, в которых эти навыки будут полезны.

Для ІТ-инженеров надо иметь аналитический склад ума, хорошие знания прикладных наук (физика, математика, технический блок).

Если вы специалист и ваша деятельность приносит вам удовольствие - вы обязательно найдете свою нишу и будете иметь спрос.

"Большинство команды UCloud горит своей работой. Такие коллеги наиболее продуктивны, часто генерируют интересные идеи и гипотезы по развитию не только в своей сфере, но и смежных. Например, для нас привычна ситуация, когда системный администратор может предложить улучшение скриптов для техподдержки из-за того, что получает несколько похожих вопросов подряд. То есть человек не просто выполняет работу с девяти до шести, а он хочет улучшать и оптимизировать работу всего коллектива, поэтому приходит с уже готовыми предложениями", - рассказывает эксперт.

В то же время в мире сегодня продолжается тренд на миграцию IТ-процессов "наверх", поэтому будет расти и запрос на специалистов, которые будут обслуживать эти процессы.

При этом, это будут не только инженеры, сисадмины или кодирующие программисты, но также узкопрофильные специалисты, которые, скажем, будут заниматься просчетами расходов на облачные сервисы (такой себе "облачный" бухгалтер), проджект-менеджеры и тому подобное.

"Ведь, если какая-то сфера развивается, в ней "дробятся" со временем специалисты. Как когда-то SMMом был человек, который отвечал и за тексты, и за рекламу, и за визуал, то так сейчас отдельно существуют таргетологи, контент-мейкеры и тому подобное. То же самое будет и в сфере "облачных" технологий", - поясняет Антонина.

Перспективными в ближайшие 7-10 лет также будут направления работы, связанные с потребностями Вооруженных Сил Украины. Причем, речь не только про артиллеристов или механиков, но и IТ-специалистов, коммуникационщиков и представителей многих других важных профессий.

"Сейчас сотни людей учатся управлять дронами, еще сотни их разрабатывают, кто-то прописывает этим дронам софт (программы) и "учит" их видеть, различать, что-то переносить или стрелять. Это - все востребованные специальности и рабочие руки", - говорит эксперт.

Какие профессии будут популярны еще долго

Прогнозируемо, но это профессии в первую очередь связаны с безопасностью.

"Открываем список специальностей, которые наиболее нужны в ВСУ - это и есть наша перспектива на ближайшие несколько лет", - говорит Кураева.

Кроме водителей, офицеров, артиллеристов и других важных профессий, также будут востребованы специалисты, связанные с кибербезопасностью, системные и сетевые администраторы, специалисты связи, инженеры и еще достаточно большой перечень специальностей.

Конечно активно продолжит развиваться и наука, направленная на военные нужды.

Нужны будут также журналисты, пресаташе, психологи, биотехнологи и тому подобное.

"Фактически каждая специализация не останется без внимания. Единственное, я бы акцентировалась на узком профиле. Если юрист, например, то по международному публичному или экологическому праву... В чем мы точно уверены - если человек вдохновлен тем, чем занимается, тогда он точно найдет возможность, как приносить пользу и государству, и обществу, и бизнесу, и себе", - резюмирует специалист.