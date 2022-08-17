На кого вчитися: кращі спеціальності, які в Україні довго будуть затребуваними

Як краще обирати професію в Україні сьогодні

Потреба в більшій кількості IT-спеціалістів, аніж українські університети мали змогу випускати, довгий час була доволі високою.

Однак зараз ця ситуація змінюється через вплив на неї війни та світових тенденцій (як от замороження найму у великих компаніях в США та рецесія).

Тому, наприклад, якщо ви ніколи не тягнулись до програмування, але вирішуєте туди піти "бо перспективно", згадайте початок 2000-х, коли за таким принципом обирали юриспруденцію чи менеджмент.

Обирати своє майбутнє Кураєва радить за допомогою простого методу: виписати список тих активностей, якими вже подобається займатися, та вже з них скомпонувати сфери, в яких ці навички будуть корисні.

Для ІТ-інженерів треба мати аналітичний склад розуму, гарні знання прикладних наук (фізика, математика, технічний блок).

Якщо ви спеціаліст й ваша діяльність приносить вам задоволення - ви обов'язково знайдете свою нішу та будете мати попит.

"Більшість команди UCloud горить своєю роботою. Такі колеги найбільш продуктивні, часто генерують цікаві ідеї та гіпотези по розвитку не тільки у своїй сфері, але й суміжних. Наприклад, для нас звична ситуація, коли системний адміністратор може запропонувати покращення скриптів для техпідтримки через те, що отримує кілька схожих запитань підряд. Тобто людина не просто виконує роботу з дев’ятої до шостої, а вона хоче покращувати й оптимізувати роботу всього колективу, тому приходить з уже готовими пропозиціями", - розповідає експерт.

У той же час у світі сьогодні триває тренд на міграцію ІТ-процесів "нагору", тож зростатиме й запит на спеціалістів, які обслуговуватимуть ці процеси.

При цьому, це будуть не лише інженери, сисадміни чи програмісти, які кодять, але також вузькопрофільні спеціалісти, які, скажімо, опікуватимуться прорахунками витрат на хмарні сервіси (такий собі "хмарний" бухгалтер), проджект-менеджери тощо.

"Адже, якщо якась сфера розвивається, у ній "дробляться" з часом спеціалісти. Як колись SMMом була людина, яка відповідала і за тексти, і за рекламу, і за візуал, то так зараз окремо існують таргетологи, контент-мейкери тощо. Те ж саме буде і в сфері "хмарних" технологій", - пояснює Антоніна.

Перспективними в найближчі 7-10 років також будуть напрямки роботи, пов’язані з потребами Збройних Сил України. При чому, мова не тільки про артилеристів чи механіків, але й ІТ-спеціалістів, комунікаційників та представників багатьох інших важливих професій.

"Зараз сотні людей вчаться керувати дронами, ще сотні їх розробляють, хтось прописує цим дронам софт (програми) та "навчає" їх бачити, розрізняти, щось переносити чи стріляти. Це - все затребувані спеціальності та робочі руки", - говорить експерт.

Які професії в Україні будуть популярними ще довго

Прогнозовано, але це професії в першу чергу пов'язані з безпекою.

"Відкриваємо список спеціальностей, які найбільш потрібні в ЗСУ - це і є наша перспектива на найближчі кілька років", - говорить Кураєва.

Окрім водіїв, офіцерів, артилеристів та інших важливих професій, також будуть затребувані фахівці, що пов’язані з кібербезпекою, системні та мережеві адміністратори, спеціалісти зв’язку, інженери та ще достатньо великий перелік спеціальностей.

Звичайно активно продовжить розвиватися й наука, скерована на військові потреби.

Потрібні будуть також журналісти, пресаташе, психологи, біотехнологи тощо.

"Фактично кожна спеціалізація не залишиться без уваги. Єдине, я б акцентувалася на вузькому профілі. Якщо юрист, наприклад, то з міжнародного публічного чи екологічного права... У чому ми точно впевнені - якщо людина натхненна тим, чим займається, тоді вона точно знайде можливість, як приносити користь і державі, і суспільству, і бізнесу, і собі", - резюмує спеціаліст.