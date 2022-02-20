Вместо колбасы: роскошный куриный рулет по простому рецепту от звезды МастерШеф

Чем заменить магазинную колбасу на бутерброды, ведь часто хочется просто перекусить с чаем чем-то сытным и вкусным? Есть домашний полезный вариант, который понравится взрослым и детям!
Звезда проекта МастерШеф - финалистка МастерШеф Профессионалы-3 Лилия Стоянова поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего куриного рулета, который легко можно использовать для бутербродов вместо колбасы.
Куриный рулет вместо колбасы на бутерброды
Ингредиенты:
Куриная четверть - 2 шт
Желатин - 5 гр
Чеснок - 1 зубчик
Вяленые томаты - 20 гр
Крем-сыр - 50 гр
Соус терияки - 30 гр
Горчица американская - 20 гр
Горчица зернистая - 20 гр
Масло растительное - 20 гр
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Удалить кости из куриной тушки, оставив мякоть
На пищевую пленку разложить мякоть, шкурой вниз. Солим, перчим, посыпаем желатином (так не будет разваливаться, когда остынет)
Готовим ароматный соус: смешиваем всю горчицу, масло и тертый чеснок
Смазываем смесью поверхность мяса, после выкладываем томаты и крем-сыр
Сворачиваем с помощью пищевой пленки в рулет, завязываем плотно края (чтобы вода не попала)
Варим в течение 30 минут, достаем и даем остыть в пленке (так будет держать форму)
Выкладываем рулет на противень для запекания и смазываем соусом терияки
Запекаем в духовке при температуре 180 °С в течении 3-5 минут до золотистой корочки.