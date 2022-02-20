RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Замість ковбаси: розкішний курячий рулет за простим рецептом від зірки МастерШеф

Автор: Ольвія Агаркова

Чим замінити магазинну ковбасу на бутерброди, адже часто хочеться просто перекусити з чаєм чимось ситним і смачним? Є домашній корисний варіант, який сподобається дорослим і дітям!

Зірка проєкту МастерШеф - фіналістка МастерШеф Професіонали-3 Лілія Стоянова поділилася в Instagram рецептом смачного курячого рулету, який легко можна використовувати для бутербродів замість ковбаси.

Курячий рулет замість ковбаси на бутерброди

Інгредієнт:

  • Куряча чверть - 2 шт
  • Желатин - 5 гр
  • Часник - 1 зубчик
  • В'ялені томати - 20 гр
  • Крем-сир - 50 гр
  • Соус теріякі - 30 гр
  • Гірчиця американська - 20 гр
  • Гірчиця зерниста - 20 гр
  • Масло рослинне - 20 гр
  • Сіль, перець на смак

Приготування:

  • Видалити кістки з курячої тушки, залишивши м'якоть
  • На харчову плівку розкласти м'якоть, шкурою вниз. Солимо, перчимо, посипаємо желатином (так не буде розвалюватися, коли охолоне)
  • Готуємо ароматний соус: змішуємо всю гірчицю, масло і тертий часник
  • Змащуємо сумішшю поверхню м'яса, після викладаємо томати та крем-сир
  • Звертаємо за допомогою харчової плівки в рулет, зав'язуємо щільно краї (щоб вода не потрапила)
  • Варимо протягом 30 хвилин, дістаємо і даємо охолонути в плівці (так буде тримати форму)
  • Викладаємо рулет на деко для запікання і змащуємо соусом теріякі
  • Запікаємо в духовці при температурі 180 °С протягом 3-5 хвилин до золотистої скоринки.

Нагадаємо, що раніше переможець МастерШеф11 запропонував приготувати особливу "шубу" за незвичайним рецептом.

А переможниця МастерШеф10 розповіла, як вдома приготувати курочку у вакуумі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти