Коммунальные лайфхаки: как сэкономить на оплате ЖКХ

Украинцам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКХ, когда долги за услуги растут. На данный момент задолженность составляет 63,5 млрд гривен. Однако это не повод отчаиваться, ведь для изменения ситуации стоит лишь изменить бытовые привычки. Об этом сообщает информационный портал Сегодня.

Как известно, даже когда в квартире никого нет, счетчик электричества продолжает крутиться, который "тянет" приблизительно 5 ватт в час, то есть 40 киловатт в год. Это минимум 100 гривен только на трех приборах, подсчитывает специалист по энергоэффективности Петр Липинский. Сэкономить можно, вынимая вилки приборов из розеток. К слову, даже простое выключение света, когда выходишь из комнаты всего на 10 минут, уменьшает платежку на 10 гривен в месяц.

Фото: Гонтарь Владимир / УНИАН

Вторая по затратности позиция в домах украинцев - вода. Оказывается, если не выключить воду во время мытья посуды, за две минуты набежит целое ведро. То же самое касается чистки зубов. Также украинцам советуют настроить сливной бачок унитаза. В него не обязательно набирать 10 литров, достаточно будет 7-8.

Немаловажной остается и экономия на отоплении. Здесь придется вложить средства. Например, утепление стен частного дома может уменьшить расход газа в два-три раза. А замена старых окон на новые позволит сохранить в жилище до 30% тепла.

Напомним, что РБК-Украина писало, что украинцам выплатили около 350 млн гривен монетизации субсидий. Гройсман заявил, что программа по монетизации субсидий проходит слаженно. Также он заявил, что одним из ключевых преимуществ монетизации стала возможность эффективно потреблять ресурсы и оставлять сэкономленные средства на коммунальных платежах для собственных нужд.

Ранее мы писали, что почти 80% клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" рискуют остаться без субсидий. В случае просроченной задолженности на сумму более 340 гривен в течение двух месяцев выдача государственного пособия приостанавливается.